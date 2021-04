市 보건환경연구원, 5~11월 한강공원·산책로 감염병 '진드기' 조사

중증열성혈소판감소증후군 매개 진드기 분포 및 바이러스 보유 여부 검사

시 보건환경연구원, 한강사업본부, 공원녹지사업소 합동으로 방역 실시

[아시아경제 임철영 기자] 서울시보건환경연구원이 야외 활동이 잦아지는 시기를 맞이해 5월부터 11월까지 한강공원을 비롯한 도시공원, 산책로, 천변에서 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)을 매개할 수 있는 참진드기의 서식 분포 조사를 실시한다고 30일 밝혔다.

SFTS(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome)는 중증열성혈소판감소증후군 바이러스에 의한 감염병으로 고열(38~40℃)과 함께 오심, 구토, 설사 등 증상이 나타나고 혈소판이 감소하는 것이 특징이며 SFTS 바이러스를 보유한 참진드기(주로 작은소피참진드기)에 물려 감염된다.

이번 조사는 보건환경연구원, 한강사업본부, 동부·중부·서부공원녹지사업소가 합동으로 야생동물 출몰 지역, 시민과 반려동물이 많이 이용하는 한강공원, 생태공원, 하천변 산책로 등 그동안 진드기가 관찰되었던 지점을 대상으로 진행한다.

진드기 서식 분포 조사 방법은 하얀 천으로 풀숲을 훑는 플래깅(Flagging)법으로 채집하고, 잡힌 진드기를 대상으로 감염병을 매개할 수 있는 종류인지 분류를 한다. 참진드기의 경우 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 바이러스 보유 여부를 유전자 분석을 통해 검사한다.

보건환경연구원은 지난달 참여 기관을 대상으로 진드기 채집 비대면교육과 채집 도구를 배부했다. 참여 기관은 조사 기간 동안 주기적으로 채집한 진드기를 보건환경연구원에 검사를 의뢰하여 분포 서식 조사를 진행한다.

조사 결과에 따라 참진드기가 많이 서식하는 곳은 제초, 진드기 기피제 비치, 방역소독, 주의 안내문 부착 등 예방 활동을 강화하여 즉각적인 방역 조치를 실시할 계획이다.

보건환경연구원은 지난해 시민이 많이 찾는 한강공원과 생태공원, 천변 산책로 등에서 한강사업본부?공원녹지사업소와 함께 참진드기 1527 개채를 채집 조사했으며 검사 결과 모두 SFTS 바이러스가 검출되지 않았다.

신용승 서울시보건환경연구원장은 “봄철 기온 상승으로 야외 활동이 늘어날 것으로 예상됨에 따라 진드기가 많이 서식하는 지역에 대해 조사를 철저히 할 것”이라며 “서울 지역에서 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 바이러스가 있는 진드기는 발견된 적이 없었지만 타 지역에서는 감염자가 보고되고 있어 야외 활동 시 진드기에 물리지 않도록 각별히 주의하시길 바란다”고 당부했다.

