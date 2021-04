스튜디오앤뉴, 디즈니플러스 국내 안착 돕는다

5년간 매년 한 편 이상의 콘텐츠 제공

'무빙'·'너와 나의 경찰수업' 시발점 될 듯

콘텐츠 제작사 스튜디오앤뉴가 국내 진출을 앞둔 온라인 동영상 서비스(OTT) 디즈니플러스에 5년간 매년 한 편 이상의 콘텐츠를 제공한다. 스튜디오앤뉴는 29일 디즈니와 이 같은 내용의 장기 콘텐츠 파트너십을 체결했다고 밝혔다.

장경익 대표는 "전 세계 팬들의 관심과 반응이 기대된다"라면서 "다양한 소재와 스토리 라인으로 무장한 K-콘텐츠를 세계 시장에 보이며 플랫폼과 유기적 협업을 이어가는 글로벌 스튜디오로 도약하겠다"라고 말했다.

이번 파트너십은 개별 작품 단위의 계약이 아니라는 점에서 눈길을 끈다. 장기적 관점에서 세계 시청자를 사로잡을 콘텐츠 개발에 중점을 둘 전망이다. 첫 단추는 '무빙'이나 '너와 나의 경찰수업'이 될 수 있다.

전자는 강풀 작가의 동명 웹툰을 뼈대로 한 드라마다. 조인성·한효주가 주연하고, 박인제 감독이 메가폰을 잡는다. 후자는 김병수 프로듀서가 연출하는 청춘 성장 로맨스물이다. 주연으로 강다니엘이 물망에 올랐다.

