[포토]마포구 '구석구석 안전 모니터링단' 발족

[아시아경제 박종일 기자] 마포구청(유동균 마포구청장)은 29일 '구석구석 안전 모니터링단' 발대식에 참석했다.

'구석구석 안전 모니터링단'은 여성단체연합회가 골목길의 가로등과 같은 안전시설물의 이상 유무를 살펴보는 활동을 한다.

유동균 마포구청장은 "여성친화도시가 되도록 앞장서시는 분들과 함께 안전하고 살기 좋은 마포를 만들겠다"고 말했다.

