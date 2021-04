필수노동자 보호법안 본회의 통과…김영배 "인식개선 위해 앞장"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 최고위원 출사표를 던진 김영배 의원이 대표 발의한 '필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 법률안'(필수노동자 보호법안)이 29일 열린 본회의에서 통과됐다.

이날 김영배 의원은 "코로나19 등 재난 상황에서 시민들의 안전과 일상을 위해 위험을 무릅쓰고 업무를 수행하고 있는 필수노동자들을 보호하고 지원하는 법안이 늦게나마 통과되어 다행"이라며 "법안 통과에 그치지 않고 필수노동자들을 위한 실질적인 지원방안 마련 및 인식개선을 위해 앞장서겠다"고 밝혔다.

필수노동자는 코로나19 재난 상황 속에서도 사회기능 및 일상생활 유지를 위해 묵묵히 노동을 수행하고 있는 이륜배달 노동자, 환경미화원, 택배 노동자, 의료종사자, 돌봄종사자 등을 일컫는다. 이들은 코로나19 확산 이후 업무가 폭증하고 있음에도 인력 부족, 장시간 근로, 취약한 근무환경, 고용 불안과 감염의 위험에 크게 노출돼있다.

서울 성동구청은 전국 최초로 필수노동자 보호에 관한 조례를 지정한 바 있다.

이날 본회의를 통과한 필수노동자 보호법안은 국회 환경노동위원회의 대안으로 ▲필수노동자 지원위원회 설치 ▲고용노동부장관은 재난상황 발생 시 필수업무 지정 및 종사자 지원위원회 심의를 거쳐 필수업무 지정 ▲지역별 필수업무 종사자 지원계획 수립 ▲5년마다 필수노동자 실태조사 실시 ▲필수노동자들에 대한 위생·안전시설 조성 및 방역용품, 고용보험료와 산재보험료 등 지원 ▲필수노동자 적정 노동시간 확보 등 근무환경 개선안 마련 등의 내용이 담겼다.

김 의원은 "앞으로도 현장에 뿌리내린 현실성 있는 정책, 시민들의 삶에 구체적으로 도움이 되는 감수성 있는 정책을 생산해 나가도록 노력하겠다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr