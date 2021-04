뉴욕시, 7월1일 경제활동 정상화 목표

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 뉴욕시가 오는 7월 1일 완전한 경제활동 재개를 선언했다.

빌 더블라지오 뉴욕시장은 29일(현지시간) MSNBC방송과의 인터뷰에서 "7월1일까지 상점, 사무실, 극장의 수용인원을 100%로 늘리는 게 우리의 목표"라고 말했다.

더블라지오 시장의 계획대로라면 식당, 체육관, 미용실은 수용 인원 제한 없이 영업을 할 수 있게 된다. 브로드웨이 뮤지컬 극장은 9월 시즌에 맞춰 개장할 예정이다.

뉴욕시의 계획은 조 바이든 대통령이 7월 4일 독립기념일을 전후해 코로나19로부터의 독립을 선언할 것이라는 예상과도 일치한다.

더블라지오 시장은 "많은 시민이 백신을 접종했다. 여름이 되면 뉴욕으로 사람들이 몰려올 것이다"라고 기대했다.

뉴욕시는 현재 성인의 절반 이상이 최소 한번 백신을 접종했고 접종을 완료한 이도 36%에 이른다.

뉴욕시는 관광객 유치를 위해 오는 6월부터 3000만달러(약 335억원)를 들여 관광 캠페인도 벌인다. 이는 코로나19 사태 이전 뉴욕 관광 캠페인 예산(300만 달러)의 10배에 이른다.

뉴욕시는 지난해 3월 미국 코로나19 감염의 진원지로 전락하며 경제활동 제한을 시작했다. 28일 현재까지 뉴욕시의 감염 누적 건수는 923만건, 사망자는 3만2461명에 이른다.

