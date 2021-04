남녀고용평등법, 국회 본회의 통과…임신 중 근로자 육아휴직 가능

[아시아경제 오주연 기자]임신 중인 근로자도 육아휴직을 사용할 수 있는 남녀고용평등법 개정안이 29일 국회 본회의를 통과했다.

이날 처리된 '남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 일부개정법률안'은 현행법상 자녀가 있는 근로자만 사용할 수 있는 육아휴직을 임신 중인 근로자도 사용할 수 있도록 해 유산·조산의 위험이 있는 고위험군 임신 근로자의 모성을 보호하는 것을 골자로 한다.

또한 고용에서의 성차별 또는 직장 내 성희롱이 발생한 경우 노동위원회가 차별적 처우 등의 중지, 근로조건의 개선 등의 조치를 할 수 있도록 해, 실효적인 차별시정이 이루어질 수 있는 구제절차를 도입했다.

이와 함께 '가습기살균제 사건'의 후속법안으로 살균제 등 살생물제품에 노출돼 발생한 건강피해에 대해 정부차원의 구제제도를 마련한 '생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률 일부개정법률안'도 의결됐다.

개정법은 정부 재원과 살생물제품 피해원인자(제조기업 등)로부터 징수한 분담금을 재원으로 해, 원인자가 무자력인 경우나 피해자에 대한 신속한 조치가 필요한 경우 등에 대해 정부 차원에서 피해자에게 구제급여를 지급함으로써 살생물제품피해에 대한 신속하고 효과적인 구제가 이뤄지도록 했다.

