[아시아경제 김보경 기자] 지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 55만3000건으로 집계됐다.

미국 노동부가 29일(현지시간) 공개한 자료에 따르면 지난 18∼24일 신규 실업수당 청구 건수는 전주보다 1만3000건 줄어든 55만3000건으로 나타났다.

이는 3월 코로나19 대유행 이후 가장 낮은 수준으로, 코로나발 경기 침체에서 서서히 회복되고 있다는 신호로 풀이된다.

월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 전망치는 52만8000건이었다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr