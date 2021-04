국회의원 이해충돌방지법, 본회의 통과…반대 0표

[아시아경제 오주연 기자] 국회의원은 향후 본인과 가족의 사적 이해관계를 신고하고 이해충돌 여부를 심사 받아야 한다.

29일 국회는 본회의를 열고 이 같은 내용을 담은 '국회법 일부 개정안'을 재석 252석, 찬성 248명, 반대 0명, 기권 4명으로 통과시켰다. 국회의원은 '공직자의 이해충돌방지법'과 '국회법 개정안'을 함께 적용 받게 돼 일반 공직자보다 더 강화된 이해충돌 방지 제도를 적용받게 된다.

이날 의결된 '국회법 일부개정법률안'은 상임위원회 위원으로 활동하는 국회의원의 직무 특수성을 반영해 상임위원회 위원 선임단계부터 국회의원의 이해충돌 가능성을 배제할 수 있는 규정을 별도 마련하되, 국회의원은 '공직자의 이해충돌 방지법'과 '국회법'을 모두 적용받아 일반공직자보다 한층 강화된 이해충돌방지 의무를 갖도록 했다.

개정법에 따르면 국회의원 당선인은 당선 결정일부터 30일 이내에 ▲본인·배우자·직계존비속이 임원으로 재직 중이거나 자문을 제공하는 법인의 명단과 업무내용, ▲본인·배우자·직계존비속이 보유한 주식 및 부동산 현황 등을 윤리심사자문위원회에 등록해야 한다. 국회의원 본인의 민간업무 활동내역, 보유 주식 및 부동산 현황 등은 공개할 수 있다.

윤리심사자문위원회는 국회의원이 등록 또는 신고한 사적 이해관계 자료를 토대로 국회의원의 이해충돌 여부를 검토하고, 이를 국회의장과 소속 교섭단체 대표에게 제출해 국회의원의 사적이해관계를 위원 선임에 반영하게 된다.

또한 국회의원이 안건심사 등과 관련해 본인이나 사적이해관계자가 직접적 이익이나 불이익을 받게 되는 것을 안 경우 10일 이내에 윤리심사자문위원회에 이를 신고하도록 하고 관련 안건에 대한 회피를 신청하도록 의무화하는 규정도 뒀다.

사적이해관계 등록·신고 및 회피 의무를 위반한 경우에는 국회법에 따라 징계할 수 있도록 했으며 공직자의 이해충돌 방지법에 규정된 각종 의무 위반 시 형사처벌, 과태료 부과 등은 국회의원에 대해서도 동일하게 적용된다.

아울러 의원의 이해충돌 방지에 관한 업무를 수행하는 윤리심사자문위원회의 소속을 현행 '윤리특별위원회'에서 '국회'로 변경하고 위원회에 필요한 인력을 둘 수 있도록 함으로써 그 위상과 기능을 강화했다. 개정안은 내년 5월30일부터 적용된다.

