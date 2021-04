누나 살해 후 농수로에 버린 남동생 검거…범행 후 SNS 쓰고, 계좌서 출금도

사인, 흉기에 의한 대동맥 손상

농수로에서 변사채로 발견

9일 뒤 경북 안동서 용의자 검거

누나 명의 계좌서 출금

[아시아경제 김봉주 기자] 인천 강화도 농수로에서 흉기에 찔려 살해된 채 발견된 30대 여성 살인 사건의 용의자, 피해자의 남동생이 9일 만에 검거됐다.

인천 강화경찰서는 29일 오후 4시39분께 경북 안동에서 20대 후반의 용의자 A씨를 살인 및 사체유기 혐의로 체포했다고 밝혔다. A씨는 누나 B씨를 흉기로 수차례 찔러 살해한 뒤 인천시 강화군 삼산면 석모도에 있는 한 농수로에 유기한 혐의를 받고 있다.

앞서 지난 21일 오후2시께 인천 강화군 삼선면의 한 농수로에서 30대 여성 B씨의 변사체가 인근 주민에 의해 발견됐다. 158㎝의 키의 B씨는 발견 당시 맨발이었으며 1.5m 깊이의 농수로 물 위에 엎드린 상태로 떠 있었다.

B씨는 강화도에 살지 않는 외지인으로 조사됐다. 국립과학수사연구원은 B씨 시신을 부검한 뒤 "사인은 흉기에 의한 대동맥 손상" 이라는 1차 소견을 밝혔다.

경찰은 34명의 전담반을 편성해 수사를 벌이다 B씨의 통신·금융 기록을 분석해 용의자의 행적을 포착했다. 사라진 누나 B씨의 휴대전화를 누군가 사용한 흔적이 발견된 것이다. B씨의 계좌에서 일정 금액을 출금한 정황도 발견됐다.

경찰은 B씨의 휴대전화 내역과 금융거래 내역 등을 근거로 주변 인물들을 수사하는 과정에서 남동생인 A씨를 용의자로 특정해 이날 오후 4시39분께 안동 일대에서 체포했다.

경찰은 "A씨를 경북 안동에서 인천으로 압송하고 있으며, 정확한 범행 시점과 동기 등을 확인해 구속영장을 신청할 방침"이라고 말했다.

