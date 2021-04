오후 9시 기준 신규 확진, 전날보다 20명↓…내일 600명 중후반 예상(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 방역당국과 각 지방자치단체 집계 결과 29일 0시부터 오후 9시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 610명으로 파악됐다. 이는 전날 같은 시간에 집계된 630명보다 20명 적다.

확진자가 나온 지역을 보면 수도권이 390명(63.9%), 비수도권이 220명(36.1%)이다. 시도별로는 서울 225명, 경기 147명, 울산 57명, 대전 31명, 경북 29명, 부산 28명, 경남 25명, 인천 18명, 대구 14명, 충북 12명, 충남 8명, 전북 6명, 강원 4명, 광주·전남 각 3명이다.

집계를 마감하는 자정까지 아직 시간이 남아 30일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 증가한 600명대 중후반을 기록할 것으로 보인다. 전날에는 오후 9시 이후 50명이 늘어 최종 680명으로 마감됐다.

