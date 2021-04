박경미 청와대 대변인 "특별검사보로 서중희 변호사, 주진철 변호사 임명 재가"

[아시아경제 류정민 기자] 박경미 청와대 대변인은 29일 "문재인 대통령은 세월호참사 진상규명 특별검사보로 서중희 변호사, 주진철 변호사를 임명하기로 하고, 오늘 오후 5시40분경 임명안을 재가했다"고 밝혔다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr