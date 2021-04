세바메드, pH 5.5 약산성 ‘카렌듈라 베이비 스킨케어 세트’ 출시

독일 No.1 더마코스메틱 브랜드 ‘세바메드’가 ‘카렌듈라 베이비 스킨케어 세트’를 30일(금) 출시한다. 피부가 연약한 신생아 시기부터 사용할 수 있는 스킨케어 세트로, 구성은 브랜드 인기 제품 3종이다.

‘카렌듈라 베이비 스킨케어 세트’는 △베이비 워시 △베이비 바디로션 △베이비 크림으로 구성돼 있다. 진정 및 보습 효과가 뛰어난 카렌듈라(금잔화) 추출물이 함유된 베이비 화장품으로, 발림성이 부드럽고 바르는 즉시 피부에 필요한 수분이 즉각 공급된다. 끈적임 없이 마무리가 산뜻하며, 오랫동안 촉촉한 것도 장점이다.

신생아뿐만 아니라 민감하고 예민한 피부부터 건성, 아토피 등 성인들도 안심하고 사용할 수 있는 제품으로, 유럽 알러지 협회(ECARF)의 인증도 마쳤다. 특히, ‘카렌듈라 베이비 워시’는 얼굴을 비롯해 전신에 사용할 수 있는 올인원 제품이며, 독일의 대표 소비재 시험기관으로 알려진 외코테스트(Oko-Test)에서 ‘좋음’ 등급을 획득했다.

워시와 로션은 펌프 타입으로 출시돼 반대쪽으로 돌리면 손쉽게 잠글 수 있다. 내용물이 샐 우려가 적어 여행지나 외출 시에도 편리하게 휴대할 수 있다.

세바메드 관계자는 “‘카렌듈라 베이비 스킨케어 세트’는 연약한 신생아의 피부 보호를 위한 라인이다”라며 “3종 모두 pH 5.5의 저자극 약산성 베이비 화장품으로 자극은 최소화했으며, 외부 유해 환경으로부터 아기 피부를 보호하는 데 도움을 준다“고 설명했다.

한편, 독일 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 세바메드는 독일 세바파마 그룹이 론칭한 브랜드로, 피부과 전문의가 만든 대중적인 메디컬 스킨케어를 콘셉트로 하고 있다. 약산성(pH 5.5) 특징을 내세워 전 세계 126개국에 공식 수출 중이다. 현재 코스트코와 이마트, 롯데마트 등 대형마트와 면세점, 백화점, 약국 그리고 국내 대표 H&B 스토어인 올리브영과 롭스 등에 입점돼 판매되고 있다.

