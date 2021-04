디퓨저 전문기업 허브타임㈜(대표 조성옥)에서는 5월 감사의 달을 맞이해 한달간 카네이션 디퓨저 1+1 프로모션을 진행한다.

이번 프로모션은 ‘감사의 마음을 향기로 전하세요’라는 타이틀로, 스페인에서 수입한 고급 향료로 제조된 레드프룻캔디향 디퓨저와 카네이션 스틱 및 선물 포장으로 구성되어 있다.

가격은 1+1 2세트 구성 12,900원으로 향기가 지속되는 점을 고려한다면 가성비 높은 선물로 안성맞춤이다.

관계자는 “카네이션 디퓨저를 통해 감사의 마음이 향기로 지속될 수 있기를 바라며, 1+1이라는 혜택을 통해 감사함이 2배가 되길 바란다”라고 전했다.

자세한 행사 내용 및 혜택은 허브타임㈜ 공식몰에서 확인 가능하며 특히 신규고객에게는 즉시 사용가능한 2,000원 쿠폰도 함께 제공한다

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr