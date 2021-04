친환경이 대세… 포스트코로나 맞춤형 테라스하우스 ‘죽전 테라스&139’ 분양

- 포스트코로나 시대, 주거 트렌드 대세로 떠오른 ‘쾌적성’ 갖춰

- 자연 친화적인 테라스하우스, 전원주택의 자연환경과 아파트의 편리함 더해

포스트코로나 시대를 맞이해 주거트렌드에도 변화가 나타나고 있다.

더리서치그룹이 지난해 말 수도권 주택 소유자 1,000명을 대상으로 실시한 ‘2020년 주거공간 소비자 인식조사’ 에 따르면, 코로나 발생 이전 대비 가장 크게 늘어난 것으로 ‘주거공간 내 활동시간 증가’를 꼽은 응답자 비율이 전체의 75.2%에 달했다.

또한 ‘업그레이드된 시설 및 친환경’과 ‘저렴한 분양가’ 중 무엇을 더 중요하게 생각하느냐는 질문에 ‘업그레이드된 시설과 서비스 및 우수한 품질’을 꼽은 응답자 비율이 50.1%로 ‘저렴한 분양가’를 택한 응답자 7% 를 크게 웃돌았다.

이처럼 코로나 바이러스 장기화에 따른 일상생활 변화는, 주택 선택 기준에도 영향을 미치고 있는 가운데 테라스하우스의 인기도 높아지고 있다.

실제 지난 4일과 5일 청약을 실시한 현대건설이 시공하는 ‘힐스테이트 라피아노 삼송’은 평균 경쟁률 8.36대 1, 최고 경쟁률 55.50대 1의 높은 경쟁률로 마감된 바 있다. 또한 호반건설이 경기도 오산세교지구에 공급한 ‘호반써밋 라테라스’는 지난 6일 1순위 청약에서 특별 공급을 제외한 197가구 모집에 총 2889명이 청약해 평균 14.66대 1의 경쟁률을 기록했다.

이에 분양 중인 ‘죽전 테라스&139’가 포스트코로나 친환경 주택으로 수요자들에게 주목받고 있다.

‘죽전 테라스앤139’는 경기도 용인시 기흥구 보정동 29-7번지에 위치하며 총 139세대로 구성된다. 시공은 수원 호매실 동광뷰웰 등을 시공한 60년이 넘는 전통을 자랑하는 동광건설이 맡았으며 운양역 라피아노, 반석헌 등의 설계로 널리 알려진 테라스하우스 전문 건축가인 조성욱건축사사무소의 조성욱 소장이 메인으로 특화 설계 및 건축을 맡아 기대감을 더욱 높이고 있다.

친환경적인 테라스하우스, 숲세권으로 쾌적한 자연환경 누려...

‘죽전 테라스&139’는 전 세대 테라스로 구성되며 다양한 공간을 적용해 쾌적함을 자랑한다.

특히 2~3층의 독립구조로 탁월한 공간감을 연출했고 모든 세대에 개별 테라스를 도입해 가치를 높였다. 각 세대별 프라이버시를 고려하여 넉넉한 동간거리도 확보해 층간소음 걱정이 없으며 여유로운 주차공간 조성으로 쾌적함을 자랑한다.

또한 경비시설 및 세대별 창고 등 아파트와 같은 집단 관리 시스템을 도입해 편의성을 높였으며 고품격 커뮤니티 시설인 피트니스 센터, 북카페, 게스트 하우스, 숲속 둘레길 등을 제공하여 거주자들의 만족감을 높일 예정이다.

이밖에 인위적으로 산을 깎지 않은 경사설계와 삼면이 숲으로 둘러싸여 있어 포레스트 뷰를 감상할 수 있다. 단지 인근에는 죽현마을 중앙공원, 배수지공원, 소담공원, 한성CC 등이 위치해 주민들에게 숲세권을 제공하며 인접 공원과 둘레길로 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있다.

우수한 교통망과 안전한 학세권, 풍부한 상권 인프라까지 모두 갖춘 ‘죽전 테라스&139’

‘죽전 테라스앤139’는 우수한 교통환경도 장점이다.

분당선 죽전역 및 보정역이 인접한 역세권에 위치해있으며 강남권뿐만 아니라 수원, 분당까지도 빠른 이동이 가능해 직장인들의 출퇴근길에 편리함을 높였다. 오는 2023년 완공되는 GTX-A노선 용인역(수인분당선 구성역과 환승센터 조성 예정)개통시 삼성역까지 10분대에 강남역까지는 20분대 이동이 가능하고 경부고속도로, 분당~수서간 고속도로도 가까워 서울, 수원, 판교, 분당 등 주요 도시로 빠르고 편리하게 이동할 수 있다.

여기에 다양한 상권 인프라도 주목된다. 단지 인근에 신세계백화점 경기점과 이마트 죽전점 등이 인접해 이용이 편리하며, 보정동 꽃메마을 핵심상권 등이 자리해 있어 먹거리와 놀거리가 다양하다.

특히 ‘경기용인 플랫폼시티’가 도시개발구역으로 지정돼 사업추진이 본격화되며 풍부한 미래가치도 기대된다.

경기용인 플랫폼시티는 2025년 완공될 예정이며 이로 인해 향후 용인시는 수도권 남부 신성장 거점도시로 광역급행철도(GTX) 기반의 교통허브, 경제자족도시 및 친환경 도시로 거듭날 것으로 예상된다.

한편 ‘죽전 테라스&139’의 청약일정은 5월 3일(월) 인터넷 청약으로 홈페이지를 통해 진행되며 당첨자 발표는 5월 5일(수)이다. 정당계약은 5월 7일(금)~8일(토)까지 양일간 진행된다. 모델하우스는 경기도 성남시 분당구 구미동 183(오리역 3번출구)에 위치해 있다. 원활한 방문과 상담을 위해 사전 예약이 필요하다. 관련 정보 확인 및 문의는 대표전화로 하면 된다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr