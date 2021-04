몽땅뚝딱, 부분인테리어 트렌드에 맞추어 중문 안심 설치 기획전 오픈

소비자가 인테리어를 많이하는 3대 공간인 주방, 욕실, 거실마루의 부분시공 기획전을 선보였던 몽땅뚝딱(이하 ‘뚝딱’)이 이번에는 실속 있는 금액으로 큰 인테리어 효과를 볼 수 있는 중문 기획전을 진행한다고 전했다.

중문은 보통 생활 소음 감소와 냉난방비 절약을 위해 설치하게 되는 경우가 많은데, 최근에는 냄새/세균 차단 효과도 높으며 적은 비용으로 인테리어 효과가 크기 때문에 중문을 설치하는 가정이 늘어나고 있다.

이번 기획전은 저렴한 가격에 품질 좋은 현관 중문을 공급하는 ‘모두홈도어’와 진행한다. ‘모두홈도어’는 친절하고 꼼꼼한 시공으로 유명한 현관 중문 전문 브랜드로 특히 3연동중문은 문짝과 문틀까지 알루미늄으로 제작되어 견고하며 오래 사용해도 뒤틀림이 없는 프리미엄급 중문이다.

뚝딱이 진행하는 이번 중문 이벤트는 불필요한 중간 유통을 줄여 합리적인 가격을 제공하고, 중문 전문가가 각 가정별로 맞춤 제작을 하여 직접 안심시공을 진행하며, 100만원이상 결제 상품 모두에 무이자 최대 12개월 혜택을 제공한다. 판매가격 내에 실측금액과 시공금액이 포함 되어있어 추가금액 없이 부분시공을 진행할 수 있다.

‘뚝딱’ 관계자는 “소비자가 선호하는 인테리어 트렌드에 맞추어 다양한 부분인테리어 기획전을 계속적으로 확대할 것이다”라며 “중문 이외에도 욕실, 마루, 페인트 등 다양한 부분 인테리어를 시중가 대비 대폭 할인된 가격에 제공하고 있으며, 홈 인테리어, 상업 인테리어도 ‘뚝딱’의 엄격한 제휴 기준을 충족하는 전문안심 인테리어 시공업체를 통해 합리적인 가격으로 전체 인테리어 공사를 진행할 수 있다.”고 전했다.

뚝딱의 부분 시공 행사 및 인테리어 상담 신청은 홈페이지와 앱을 통해 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr