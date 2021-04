여러분이 찾는 수익 빨리 나는 종목, 여기 모아놨어요

▶▶매일 상승 종목 무료로 드립니다 ▶종목 받아보기 (클릭)

최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야 할 종목들을 '독점'으로 포착하였다. 종목 선정에 고민이 큰 개인투자자들을 위해 이를 무료로 공유하기로 하였다.

●반도체 관련주●

차량용 반도체 품귀현상에 따른 반도체 관련주들의 주가가 요동치고 있다. 반도체 PCB(반도체기판) 가격 폭등으로 기대감이 반영되는 모습이다. 차량용 반도체나 PCB등은 고도의 기술을 필요로 하지 않고 상대적으로 생산규모가 크지 않았으나 생산량이 시대를 좇지 못해 품귀현상이 벌어지고 있다. 올해 공급 대란이 계속될 것으로 보임에 따라 발 빠르게 관련주 정보를 확보하는 것이 중요하다.

▶▶하루빨리 잡아라! 반도체 관련주 투자전략 받아 가기 (클릭)

●구리 관련주●

글로벌 경기가 다시 호황세로 접어들면서 구리 가격이 상승하고 있다. 구리 시장 공급 부족량은 15년 만의 최대 수준이나 그동안 설비투자 부진이 반영되고 있다. 골드만삭스에서는 향후 1년간 24% 상승, 2025년까지 70% 이상 상승할 것으로 예측하고 있다. 이에 따라 빠르게 관련주를 매수, 큰 수익으로 확정 짓는 것이 중요하다. 관련주 투자 정보는 아래 링크를 통해 빠르게 받을 수 있다.

▶▶구리 관련주 '대응 전략' 즉시 받기 (클릭)

관심종목: HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 39,350 전일대비 50 등락률 +0.13% 거래량 9,300,764 전일가 39,300 2021.04.29 12:37 장중(20분지연) 관련기사 1년새 990% 오른 HMM, 운임상승세 더 간다文 대통령이 추진하는 대기업 간 빅딜! 최대 수혜 株 딱! 말씀드립니다딱! 말씀드렸습니다. “카카오” 주가 상승, 더 큰 호재 나왔습니다 close , 팜스토리 팜스토리 027710 | 코스닥 증권정보 현재가 2,330 전일대비 130 등락률 -5.28% 거래량 13,089,623 전일가 2,460 2021.04.29 12:37 장중(20분지연) 관련기사 치료제 드디어 나온다! 임상 3상 성공! 마지막 남은 대장 株모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 모르는 시간만큼이 손해! 왜 이걸 안잡아요? close , 팬오션 팬오션 028670 | 코스피 증권정보 현재가 7,190 전일대비 210 등락률 -2.84% 거래량 7,830,929 전일가 7,400 2021.04.29 12:37 장중(20분지연) 관련기사 1년새 990% 오른 HMM, 운임상승세 더 간다러시아 發 호재 떴나? '이 종목' 오를 수밖에팬오션, 620억원 규모 LNG 벙커링선 장기 대선계약 체결 close , 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,515 전일대비 100 등락률 -2.77% 거래량 5,793,734 전일가 3,615 2021.04.29 12:37 장중(20분지연) 관련기사 한화생명, 고객센터를 지역 상생형 공간으로 바꾼다한화생명, 5개 운동 목표 달성하면 보험료 할인한화생명, 암 등 8대질병 보장 '간편가입 GI보험' 출시 close , 에이비프로바이오 에이비프로바이오 195990 | 코스닥 증권정보 현재가 1,205 전일대비 35 등락률 +2.99% 거래량 10,273,746 전일가 1,170 2021.04.29 12:37 장중(20분지연) 관련기사 "빠른 매수만이 수익 낸다" 지금 빨리 잡아야 할 종목들“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정글로벌 빅파마!! 국내 ‘이 기업’ 대규모 CMO 체결한다!! 지금이 저점 구간!! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.