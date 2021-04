[갤럭시북프로 언팩]노태문 사장 "스마트폰처럼 얇지만 PC만큼 강력"

삼성전자, 28일 노트북 단독 최초

'삼성 갤럭시 언팩' 개최

'갤럭시 북 프로·북 프로 360' 등 2종 공개

[아시아경제 차민영 기자] "스마트폰처럼 얇지만 PC만큼 강력하다."

노태문 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,100 전일대비 800 등락률 -0.97% 거래량 15,596,759 전일가 82,900 2021.04.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [갤럭시북프로 언팩]초슬림·초경량…갤럭시 DNA 심은 모바일컴퓨터 코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회코스피·코스닥지수 오후에도 하락세 지속 close 무선사업부장 사장은 28일(한국시간) 온라인을 통해 진행된 '삼성 갤럭시 언팩' 행사에서 노트북 신제품 '갤럭시 북 프로·북 프로360' 등 2종을 공개하면서 이 같이 묘사했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,100 전일대비 800 등락률 -0.97% 거래량 15,596,759 전일가 82,900 2021.04.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [갤럭시북프로 언팩]초슬림·초경량…갤럭시 DNA 심은 모바일컴퓨터 코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회코스피·코스닥지수 오후에도 하락세 지속 close 가 노트북 단독 언팩 행사를 진행한 것은 이번이 처음이다.

노태문 사장은 "새 모바일 컴퓨팅을 구상하면서 우리 스스로에게 질문을 던졌다"며 "그 질문은 '노트북이 스마트폰 같을 수 없는 이유는 무엇일까'였다"며 말문을 열었다.

노 사장은 "해답은 우리 앞에 있었다"며 "이는 이동성, 연결성, 연속성. 이동 과정에서의 성능, 생생한 디스플레이, 다른 장치들과의 유기적인 결합 등 갤럭시 경험의 핵심이었던 모든 것들이었다"고 말했다.

그러면서 그는 "이제 우리는이 모든 것을 PC로 가져왔다. 놀라운 갤럭시 에코 시스템에 최신으로 추가됐다"고 덧붙였다. 스마트폰, 갤럭시 버즈 프로 등 다른 갤럭시 장비들과 갤럭시 북 프로의 무한한 연결성을 강조한 설명이다.

노태문 사장은 또 "처음으로 안드로이드와 윈도우즈를 완벽하게 통합했다"며 "최고의 연결 경험을 제공하기 위해 오랜 파트너와의 개방적인 협업의 결과"라고도 소개했다.

이번 신제품 갤럭시 북 프로 시리즈는 360도 회전 디스플레이에 S펜을 지원하는 투인원 노트북 갤럭시 북 프로 360과 초슬림 초경량 디자인의 정수를 보여주는 갤럭시 북 프로 등 2종이다.

갤럭시 북 프로 시리즈는 개방형 협력을 추구하는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,100 전일대비 800 등락률 -0.97% 거래량 15,596,759 전일가 82,900 2021.04.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [갤럭시북프로 언팩]초슬림·초경량…갤럭시 DNA 심은 모바일컴퓨터 코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회코스피·코스닥지수 오후에도 하락세 지속 close 가 인텔, 마이크로소프트 등 파트너들과 긴밀히 협력해 강력한 PC 경험을 제공한다. 안드로이드 운영체계를 탑재한 갤럭시 스마트폰과 윈도우 운영체계를 탑재한 노트북이 매끄럽게 연동된다.

제품에는 아몰레드 디스플레이와 LTE·5G 이동통신, 초슬림·초경량 디자인 등이 적용됐다. 사용자에게 업무나 학습 효율, 창의력을 극대화하고 최상의 엔터테인먼트 경험을 선사한다. 향후 차세대 와이파이 6E(Wi-Fi 6E)도 지원할 예정이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr