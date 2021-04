이혁제 전남도의원, 목포 임성지구 개발·KTX 정차 ‘추진’ 요구

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 이혁제 전남도의원(더불어민주당·목포4)은 28일 열린 제351회 임시회 도정 질의에서 목포 임성지구 개발에 따른 원주민 이주대책, 목포 임성리역 개발 등에 대해 대책 마련을 촉구했다.

이혁제 의원은 도정질문에서 “목포 임성지구 개발은 주민들의 토지 보상 문제로 갈등을 겪으면서 지지부진했으나, 작년 시행사가 목포시에서 LH(한국토지주택공사)로 변경돼 개발이 본격화됐다”며 “그러나 LH가 임성지구 개발을 하면서 애초 토지수용과 환지 등 혼용방식에서 전체 환지로 변경하면서 일부 주민의 반발을 사게 됐다”고 지적했다.

이어 “환지 방식을 반대하는 주민들은 60평 남짓한 주택을 LH에 반환해 도시개발 후 50%인 30평만 받아서는 집을 지을 수 없다”며 “원주민이 대부분이 고령이고 경제적인 여유가 없어 개발 3년 동안 이주해서 기거할 곳도 없는 막막한 상황이다”고 강조했다.

특히 “원주민의 요구대로 토지를 수용해서 실질적으로 보상해야 한다” 며 “경제적 여유가 없고 노령인 원주민의 주거 대책을 마련해야 한다”고 주장했다.

임성지구 도시개발은 목포시 옥암동·석현동 일원 199만587㎡(약 60만 평)를 개발하는 사업으로 주거·상업·생태복합도시 등 21세기형 친환경적 도시를 조성하는 사업이다.

사업면적은 197만9천㎡에서 199만587㎡로 늘어났고 계획인구도 1만9천800명에서 2만295명으로 상향 조정됐으며, 사업비 역시 2천400억 원에서 4천283억 원으로 1.7배가량 늘었다.

이혁제 의원은 목포 임성리역 KTX 정차와 역사 정비도 함께 요구했다.

이 의원은 “호남고속철도 2단계 사업에 따라 광주 송정과 목포를 잇는 고속철도 사업이 추진 중이다”며 “도청소재지가 있는 임성리역에도 KTX가 정차해야 한다”고 강조했다.

아울러 “지금의 임성리역은 호남선 복선화 공사로 2001년 이전해 지금까지 사용해 오고 있다”며 “목포에서 보성까지 철도 전철화로 이용객이 증가할 예정인데도 좁고 노후화된 임성리역에 대한 정비계획이 없어 대책이 시급하다”고 거듭 강조했다.

그러면서 “도청이 있는 남악지구와 인구 3만의 임성지구 주민의 교통편의를 위해 지금부터 역사 정비 계획을 준비해야” 며 “임성지구 도시개발계획과 함께 임성리역 개발을 서둘러야 한다”고 촉구했다.

