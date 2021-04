전남도교육청 “마스크 100만장 거절 NO”vs 이장석 의원 “말도 안돼”

- 전남도교육청 ‘지정기탁서’ 관련 절차 진행 중

- 이장석 의원 “마스크 100만장... 담당자 거절” 주장

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 이장석 전남도의원(민주당·영광2)의 “도교육청이 마스크 100만장 기부를 거절했다”는 주장에 대해 전남도교육청이 “기부를 거절한 것이 아니다”고 정면 반박했다

이장석 의원은 28일 도정질문에서 “WK뉴딜국민그룹 박항진 총재가 전남도와 도교육청에 각각 100만장의 마스크를 기부하려 했다. 그러나 도교육청은 단지 기부심의위원회가 없다는 이유로 기부를 거절했다”고 발언했다.

이 발언이 알려지자 도교육청은 즉각 해명자료를 배포했다.

도교육청은 이날 해명자료를 통해 “지난 21일 WK뉴딜국민그룹으로부터 마스크 100만 장 기부의사를 전달받고 ‘기부금품 모집 및 사용에 관한 법률’에 따른 절차와 규정을 검토해 해당 업체 측에 안내했다”며 “기부를 거절한 것이 아니다”고 입장을 밝혔다.

이어 “지방자치단체의 기부물품 접수 시 ‘기부심사위원회’의 심사를 받도록 돼 있으나, 도교육청은 자체 기부심사위원회를 구성할 수 없는 기관에 해당돼 광역자치단체 및 기초자치단체의 기부심사위원회를 거쳐야 한다”고 덧붙였다.

그러면서 “현재 WK뉴딜국민그룹 측이 기부 심사기관인 전남도청과 협의해 지정기탁서 작성 등 관련 절차를 진행 중이다”고 주장했다.

이에 이 장석 의원은 “도교육청의 주장은 말이 안된다”며 불편한 심기를 드려냈다.

이 의원은 “도정질문 일주일 전 본청 과장과 팀장을 통해 ‘기부심의위원회가 구성되지 않아 마스크 100만장을 받을 수 없다’는 입장을 분명히 전달 받았다”고 주장했다.

그러면서 “당시 기부를 거부하는 담당자에게 ‘코로나 위기 상황에서 학생 안전을 위한 마스크 기부를 문제 삼을 이는 없다’며 개선을 강력히 요구했다. 그러나 도교육청은 현재까지 어떤 조치도 취하지 않고 있다”며 “도교육청이 지나치게 경직된 행정의 행태를 보이고 있다”고 지적했다.

한편 WK뉴딜국민그룹은 지난해 9월부터 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 전국 지자체와 교육청, 교도소, 시민단체 소외계층 등에 마스크 200억장을 목표로 기부를 이어가는 단체다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr