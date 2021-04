[갤럭시북프로 언팩]초슬림·초경량…갤럭시 DNA 심은 모바일컴퓨터

삼성전자, 28일 노트북 단독 최초 '삼성 갤럭시 언팩' 개최

신제품 '갤럭시 북 프로 360' 등 공개

노태문 무선사업부장 사장 "초슬림, 초경량 디자인에

강력한 성능, 갤럭시 기기와 유기적 연동"

[아시아경제 차민영 기자] 삼성전자의 히트작 '갤럭시' 스마트폰 DNA를 수혈한 모바일 컴퓨터가 탄생했다. 두께 11.2mm에 무게 868g으로 역대 가장 얇고 가벼운 노트북 제품으로 인텔의 최신 프로세서를 탑재해 성능을 높였다. 5G 인터넷 연결을 지원하고 스마트폰앱과의 연동성을 높여 갤럭시 생태계도 강화했다.

1cm 혁신 이뤄낸 하드웨어

삼성전자가 28일(한국시간) 온라인을 통해 진행된 '삼성 갤럭시 언팩' 행사에서 노트북 신제품 '갤럭시 북 프로·북 프로360' 등 2종을 전격 공개했다. 삼성전자가 노트북 단독 언팩 행사를 진행한 것은 이번이 처음이다. 360도 회전 디스플레이에 S펜을 지원하는 투인원 노트북 갤럭시 북 프로 360과 초슬림·초경량 디자인의 정수를 보여주는 갤럭시 북 프로다.

이번 신제품에는 아몰레드 디스플레이와 LTE·5G 이동통신, 초슬림·초경량 디자인 등이 적용됐다. 사용자에게 업무나 학습 효율, 창의력을 극대화하고 최상의 엔터테인먼트 경험을 선사한다. 향후 차세대 와이파이 6E(Wi-Fi 6E)도 지원할 예정이다. 최신 인텔 11세대 코어 프로세서와 인텔 아이리스 Xe 그래을 탑재했다. 인텔의 고성능, 고효율 모바일 PC인증 제도인 '인텔 Evo 플랫폼' 인증도 획득했다.

갤럭시 북 최초로 아몰레드 디스플레이도 탑재했다. 디스플레이는 색 표현영역이 디지털영화협회기준(DCI-P3) 120%로 뛰어나며, 감각적인 영상 감상 경험을 선사하는 100만대1 명암비를 갖췄다. 비디오전자공학표준협회(VESA)로부터 HDR 500인증도 받아 입체감을 살렸다. 인텔리전트 컬러 엔진도 탑재해 자동 색 보정을 강화했다. 게임을 할 때는 선명한 아몰레드 모드로, 영화를 감상할 때는 어도비 RGB모드로 전환한다.

확 달라진 외관의 변화도 눈에 띈다. 디자인적으로는 갤럭시 북 프로 시리즈는 내장 그래픽 탑재 모델 기준 모두 11mm대의 두께로 가방이나 파우치에 휴대할 때 부담이 없다. 특히 갤럭시 북 프로 13.3형 모델은 11.2mm 두께에 무게는 868g다. 특수 재질을 사용해 내구성도 강화했다. 갤럭시 북 프로 360과 갤럭시 북 프로는 전세계 주요 항공우주 제조사에서 사용 중인 알루미늄 6000시리즈와 5000시리즈가 사용됐으며, 낙하, 진동, 먼지 및 습도 등 미국 국방부 내구성 표준 검사 규격을 만족한다.

모바일 PC의 기본인 휴대성도 강화했다. 완전히 새로운 기본 충전기를 제공하며 모바일 사용자에게 만족스러운 배터리 사용 경험을 제공한다. 크기는 전작 대비 약 52% 작아졌으며, 65W 고속 충전을 지원하는 USB-C 타입 범용 충전기를 제공한다.

갤럭시 스마트폰-노트북 매끄러운 연동

갤럭시 북 프로 시리즈는 개방형 협력을 추구하는 삼성전자가 인텔, 마이크로소프트 등 파트너들과 긴밀히 협력해 더욱 강력한 PC 경험을 제공한다. 안드로이드 운영체계를 탑재한 갤럭시 스마트폰과 윈도우 운영체계를 탑재한 노트북이 매끄럽게 연동된다.

'윈도우즈에 연결하기'와 마이크로소프트의 '사용자 휴대폰' 앱 통합을 통해 '갤럭시 북 프로' 시리즈에서 최대 5개의 스마트폰 앱을 동시에 실행할 수 있다. 예를 들어, 친구와 전화 통화를 하면서 문자를 보내고, 캘린더 앱에서 일정을 확인하고, 좋아하는 게임도 플레이할 수 있다.

삼성전자 무선사업부장 노태문 사장은 이날 행사에서 "삼성전자는 소비자의 일상생활에 자유를 더할 수 있는 새로운 하드웨어·소프트웨어·소통 방식 등 모바일 혁신을 선도해왔다"며 "'갤럭시 북 프로' 시리즈는 초슬림 초경량 디자인, 강력한 성능, 갤럭시 기기와의 유기적인 연동을 통해 언제나 연결된 세상을 위한 진정한 모바일 컴퓨터"라고 말했다.

그레고리 브라이언트 인텔 수석 부사장 겸 클라이언트 컴퓨팅그룹 총괄은 "인텔과 삼성은 사람들이 잠재력을 실현시킬 수 있도록 이동성, 초고속 연결성, 뛰어난 성능을 두루 갖춘 최고의 컴퓨팅 경험을 제공하고 있다"며 "삼성은 최고 수준의 '인텔 EVO' 규격을 갖춘 '갤럭시 북' 시리즈로 컴퓨팅 기기의 새로운 표준을 마련하고 있다"고 말했다.

파노스 파네이 마이크로소프트 최고 제품 책임자(CPO)는 "마이크로소프트와 삼성은 사용자들이 더 쉽고 간편하게 갤럭시 기기를 활용할 수 있도록 윈도우 최적화 등 협력을 계속해왔다"며 "최고의 운영체계와 모바일 기술인 윈도우와 갤럭시 생태계간 연동을 위해 협력을 지속할 것"이라고 말했다.

5월 14일 전세계 출시

이번 갤럭시 북 프로 시리즈는 5월 14일부터 전세계 시장에 출시될 예정이며, 출시되는 제품 사양과 색상은 국가별로 다를 수 있다. 국내에서는 29일부터 사전 판매를 시작하며 다음달 14일 정식 출시할 예정이다.

갤럭시 북 프로 360은 15.6형과 13.3형 디스플레이의 두 가지 모델에 '미스틱 네이비', '미스틱 실버', '미스틱 브론즈' 세 가지 색상으로 출시될 예정이다. 가격은 181만~274만원이다. 갤럭시 북 프로는 15.6형과 13.3형 디스플레이의 두 가지 모델에 '미스틱 블루', '미스틱 실버', '미스틱 핑크 골드' 세 가지 색상으로 130만~251만원이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr