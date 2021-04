삼성물산 1분기 영업이익 3030억…"전 부문 호조"

[아시아경제 문제원 기자] 삼성물산이 글로벌 경기 회복에 따른 수요 증가와 경영체질 개선 노력에 힘입어 전년 동기 대비 전 부문의 매출과 영업이익이 증가하는 성과를 거뒀다.

삼성물산은 올해 1분기 연결기준 3030억원의 영업이익을 기록했다고 28일 밝혔다. 전년 동기 대비 106.1% 증가했다. 매출액은 7조8400억원으로 지난해 같은 기간보다 12.6% 늘었다. 당기순이익은 전년 동기 대비 155.6% 증가한 8870억원이었다.

삼성물산은 "코로나19 영향이 축소되고 글로벌 경기회복에 따른 물량 증가와 국내 소비심리 회복세가 나타나면서 전 부문의 매출이 늘었다"고 설명했다. 이어 "영업이익도 주요 원자재가 상승과 지속적인 경영 효율화 노력 등으로 전 부문에서 상승했다"고 덧붙였다.

부문별로 보면 건설 부문 1분기 매출이 2조7750억원으로 지난해 동기 대비 5.0% 늘었고, 영업이익도 1350억원으로 8.9% 증가했다. 해외 프로젝트 진행이 본격화되고 신규수주도 성과를 내며 전년동기 대비 매출과 영업이익이 증가했다.

상사 부문 매출은 19.6% 늘어난 3조7780억원, 영업이익은 265.2%나 많은 840억원으로 집계됐다. 글로벌 경기회복에 따른 물량 증가와 트레이딩 역량 강화로 인해 수익성이 개선됐다.

패션 부문은 국내 소비심리 회복과 사업 효율화 영향으로 매출이 17.9% 증가한 4210억원을 기록했다. 영업이익은 210억원으로 흑자로 전환했다. 리조트 부문 매출은 6050억원으로 1.5% 늘었으며, 영업손실은 10억원으로 전년 동기(200억원)보다 적자 폭이 줄었다. 골프 영업 호조와 경영 효율화의 영향이 컸다.

