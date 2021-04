[아시아경제 최동현 기자] 일본의 코로나19 하루 신규 확진자가 4일 만에 다시 5000명을 넘어섰다.

28일 현지 공영방송 NHK에 따르면 이날 일본의 코로나19 확진자는 오후 7시40분까지 5789명이 추가됐다. 이에 일본의 누적 확진자는 58만3123명으로 늘었다. 사망자는 50명 늘어난 1만138명이 됐다.

일본의 하루 신규 확진자는 지난 24일 5601명을 기록한 뒤 나흘 만에 다시 5000명을 넘었다.

일본 정부는 코로나19가 빠른 속도로 확산하자 지난 25일부터 도쿄도(東京都), 오사카부(大阪府), 교토부(京都府), 효고현(兵庫縣) 등 4개 광역자치단체에 긴급사태를 재차 발효했다.

