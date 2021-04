'성범죄자 신상 공개' 디지털교도소 운영자, 징역 3년6개월

[아시아경제 김초영 기자] 성범죄 등 강력 범죄자 신상을 무단으로 공개한 '디지털교도소' 사이트 1기 운영자가 1심 재판에서 징역형을 선고받았다.

28일 법조계에 따르면 대구지법 형사8단독(박성준 부장판사)은 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 혐의로 재판에 넘겨진 디지털교도소 1기 운영자 A(34)씨에게 징역 3년6개월에 추징금 818만원을 선고했다.

A씨는 지난해 3~8월 디지털교도소 사이트와 사회관계망서비스(SNS) 계정 등을 운영하며 디지털 성범죄, 살인, 아동학대 등의 사건 피의자 신상 정보와 법원 선고 결과 등을 무단 게시한 혐의를 받는다.

디지털 교도소는 성범죄 등 강력 범죄자의 신상정보를 대중에 알려 죄를 묻겠다는 취지로 만들어졌지만 사적 처벌 논란과 무고한 인물에 대한 신상 공개 피해 논란이 제기됐다.

실제 지난해 6월 한 대학교수가 성착취물을 구매하려 했다는 허위 글이 올라왔으며, 9월에는 신상정보가 공개된 한 대학생이 억울함을 호소하다 극단적인 선택을 하기도 했다.

경찰 조사에 따르면 A씨는 지난해 3월 성착취물이 공유된 텔레그램 '박사방'의 운영자 조주빈(26)의 검거 관련 기사를 보고 신상을 알리기 위해 인스타그램에 'nbunbang' 계정을 개설했다. 이후 성범죄자에 대한 관심이 커지고 팔로워 수가 빠르게 늘자 신상정보 공개 대상을 확대한 것으로 확인됐다.

경찰은 A씨가 공개한 신상정보 피해자 176명(게시글 246건) 중 신상정보 공개자 등을 제외한 피해자 156명(게시글 218건)에 대한 명예훼손 등의 혐의가 있는 것으로 판단했다.

A씨는 2019년 2월 캄보디아로 출국한 뒤 베트남에 숨어 있다가, 인터폴(국제형사경찰기구) 적색 수배가 내려진 이후인 지난해 9월 베트남 호찌민에서 붙잡혔다.

재판부는 "피해자들이 악성 댓글과 협박 전화 등으로 일상생활을 이어나가지 못할 정도로 피해를 보았고, 결백을 주장하다 극단적 선택을 한 피해자도 있다"면서 "피해자들에게서 용서받지 못한 점, 범죄 수익으로 해외 도피 생활을 계속한 점 등을 종합하면 죄책이 무겁지만, 잘못을 인정하고 처벌 전력이 없는 점 등을 종합했다"고 양형 이유를 설명했다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr