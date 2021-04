서울 명동 중대형 상가 38% 문 닫아…코로나19 직격탄

[아시아경제 문제원 기자] 코로나19 사태로 외부 활동이 위축되면서 서울 대표 상권으로 꼽히는 명동과 이태원, 홍대합정 등의 상가 3곳 중 1곳이 문을 닫은 것으로 나타났다.

한국부동산원은 올해 1분기 전국의 중대형 상가 공실률이 13.0%로, 지난해 4분기에 비해 0.6%포인트 상승했다고 28일 밝혔다. 소규모 상가 공실률은 6.5%에서 6.4%로 소폭 감소했고, 오피스 공실률은 10.8%에서 11.1%로 높아졌다.

코로나19 장기화에 따른 매출 하락으로 폐업이 증가하면서 중대형 상가의 공실률이 높아졌고, 소규모 상가는 수도권·광역시를 중심으로 일부 상권에 신규 임차수요가 발생해 공실률이 소폭 낮아졌다고 부동산원은 설명했다.

외국인 관광객 감소로 직격탄을 맞은 명동 상권의 중대형 상가 공실률이 38.4%에 달했고, 유흥시설에 대한 집합 금지 및 영업정지 등의 영향으로 이태원 상권의 소규모 상가 공실률이 31.9%, 홍대·합정 상권은 22.6%로 나타났다.

경기에서는 수도권 사회적 거리두기 강화 여파로 안성시장의 소규모 상가 공실률이 17.2%, 용인 처인구 김량장동 상권이 13.7%로 높았다.

빈 상가가 늘면서 상가 임대료도 하락했다. 1분기 전국의 중대형 상가 임대료는 지난해 4분기 대비 0.26% 하락해 ㎡당 2만5600원을 기록했다. 소규모 상가의 임대료는 ㎡당 1만9100원, 집합상가는 2만7100원으로 각각 0.22%, 0.20% 내렸다.

서울은 중대형 상가의 임대료(㎡당 5만2300원)가 전 분기 대비 0.41% 떨어진 것을 비롯해 소규모 상가(4만9800원)와 집합상가(4만7100원)가 각각 0.31%, 0.25% 하락했다.

오피스 빌딩의 공실률은 전국 기준 10.8%에서 11.1%로 높아졌다. 서울 오피스 빌딩의 공실률은 평균 8.3%로 전분기보다 0.4%포인트 낮아졌다.

