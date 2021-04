현대차, 인도에 30억원 기부…산소시설·인력확충 등 지원

[아시아경제 최동현 기자] 현대자동차가 코로나19 대확산으로 위기에 처한 인도에 2억루피(약 30억원)를 기부한다고 28일 밝혔다.

현대차 인도법인에 따르면 기부금은 코로나19 피해가 심각한 마하라슈트라주, 뉴델리, 텔랑가나주, 타밀나두주 등에 전달된다.

지원금은 여러 병원에서 산소 발생 시설을 구축하는 데 쓰이고 의료 인프라와 인력 확충 등을 위해서도 활용된다.

김선섭 현대차 인도권역본부장은 "인도는 코로나19 2차 유행으로 전례 없는 위기를 겪고 있다"며 "현대차는 가용 자원을 최대한 동원해 인도가 위기를 극복할 수 있도록 지원할 것"이라고 밝혔다.

현대차는 지난해에도 2만5000명 분량의 한국산 코로나19 진단 키트를 인도 보건·가족복지부에 전달하기도 했다. 또 현대차 첸나이 공장이 있는 타밀나두주에 5000만루피(약 7억5000만원)를 기부했고 산소호흡기도 위탁 생산을 통해 지원한 바 있다.

