김병기 "軍 복무자 예우법 발의 유보…여성 차별 문제로 몰아 유감"

[아시아경제 김초영 기자] 김병기 더불어민주당 의원이 28일 군 복무자를 국방 유공자로 예우하는 내용을 골자로 한 '국방 유공자 예우에 관한 법률'을 두고 포퓰리즘 논란이 일자 법안 발의를 유보하겠다며 한발 물러섰다.

김 의원은 이날 자신의 페이스북에 "군인에 대한 예우 문제를 여성에 대한 차별 문제로 몰아가는 것에 대해서 심히 유감을 표명한다"며 이같이 밝혔다.

김 의원은 "군 복무자에 대해 최소한의 예우를 하자고 했더니 예상했던 대로 포퓰리즘이니 2030 표심을 잡기 위해 아무거나 막 던진다는 거친 표현들이 나오고 있다"며 "안보와 예우 차원에서 유공자 문제를 거론한 것이지 남성우대나 표심을 위해 거론한 것이 아니다"라고 운을 뗐다.

그는 "비판을 수용하겠다. 가산점 부여도 고집하지 않겠다. 대신 군 복무자와 가족들을 실질적으로 어떻게 예우할 것인지 대안을 제시해달라"며 "법안 발의를 유보할 테니 2022년 연말까지는 군 복무자를 예우하는 법안을 반드시 합의 처리하자"고 제안했다.

이어 "우리는 진실성이 없는 경우 '말로만?'이라고 비판한다. 군 가산점 제도 폐지 후 제대로 된 지원에 소홀한 결과, 제대 군인들은 경력과 학업 단절, 취업의 어려움 등 사회 복귀에 막대한 불이익을 받고 있다"며 "이분들이 정당한 대접을 받고 있다고 생각하느냐"고 반문했다.

그러면서 "군대의 낮은 급여, 긴 복무 기간, 열악한 조건을 개선해야 한다는 분들은 어떻게 개선해야 하는지 의견을 내달라"며 "하루빨리 법안을 발의해달라. 제가 제일 먼저 동참하겠다"고 덧붙였다.

앞서 김 의원은 지난 26일 "제대 군인에 대한 예우를 강화하자고 하면 '군대 간 것이 벼슬이냐'고 비아냥거리는 분들이 있는데 군대 간 것 벼슬 맞다"며 군 복무자 예우 제정안 발의를 예고했다.

