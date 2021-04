[아시아경제 유병돈 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,500 전일대비 1,500 등락률 +0.68% 거래량 698,446 전일가 220,000 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회시총을 보면 주도주가 보인다기관·외국인 순매도에 코스피·코스닥 1%대 동반 하락 close 는 안정적 자금운용 및 수익성 제고를 위해 현대차증권으로부터 600억원 규모 유가증권(MMT)을 매수했다고 28일 공시했다

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr