김해시, 생태계교란 생물 퇴치 위해 전담반 가동

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 배스, 블루길 등의 외래어종과 가시박, 돼지풀과 같은 생태계 교란 식물을 제거하는 퇴치작업을 실시한다고 28일 밝혔다.

시는 이달부터 퇴치단을 구성해 화포천, 해반천 등 관내 주요 하천 6곳을 중심으로 생태계 교란 생물을 퇴치한다. 지난해 퇴치단은 배스와 블루길 등 550㎏, 가시박과 돼지풀 등 12t을 제거해 생태계교란 생물의 확산을 방지했다.

또한 시는 7300만원의 예산을 확보해 외래어종 수매사업을 시행 중이다. 수매가격은 배스, 블루길, 붉은귀거북은 1㎏당 4000원, 강준치는 1㎏당 2000원이다.

아울러 강과 하천에 서식하는 뉴트리아 퇴치를 위해 12월까지 뉴트리아 수매제도 시행 중이다. 퇴치전담반도 운영하고 있어 뉴트리아를 목격하거나 농작물 피해가 발생하면 시청에 신고 시 전담반을 동원해 처리하게 된다.

이용규 수질환경과장은 “생태계교란 생물 퇴치사업을 지속해서 추진해 건전한 생태계를 조성하고 고유생물을 지킴으로써 생물다양성을 증진하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr