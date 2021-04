한번 경찰견은 영원한 경찰견…은퇴해도 '마약' 소리에 반응

[아시아경제 김봉주 기자] 호주에서 경찰견으로 근무하다 은퇴한 반려견이 가정집에 입양된 뒤 '코카인(마약)'이라는 단어를 들으면 귀를 쫑긋 세우는 영상이 널리 퍼지며 눈길을 끌고 있다.

27일(현지시간) 미국 뉴욕포스트(NYP) 등에 따르면 독일산 셰퍼드로 호주 경찰에서 마약 탐지업무를 맡다 나이가 들어 은퇴한 단테는 최근 SNS 틱톡에서 유명세를 탔다.

단테를 입양한 퀸즐랜드주에 사는 데이비 러더퍼드는 틱톡에 그를 담은 영상을 올렸다.

영상을 보면, 가만히 창밖을 응시하던 단테는 주인인 러더퍼드가 옆에서 "빵, 우유, 파스타, 달걀, 마요네즈" 등으로 쇼핑 목록을 읊을 때 가만히 있다가 "코카인"이라고 말하는 순간 갑자기 고개를 홱 돌리고 호기심 어린 눈초리로 바라봤다.

러더퍼드는 놀란 단테를 향해 재빨리 "농담이다"라고 말했다.

해당 동영상은 이날 기준 조회수 250만회, '좋아요'를 56만개를 받았다. 또 5천여개의 댓글이 달렸다.

은퇴 후에도 군기가 바짝 든 단테의 모습에 누리꾼들은 "방금 저 얼굴 세 번 봤다" "집에서 그런 농담을 하면 안 된다" "당장에라도 범인을 검거할 것 같다", "한번 경찰견은 영원한 경찰견이다" "너무 귀엽다" 등의 반응을 보였다.

단테는 또 과거 경찰견 시절 마약사범을 검거할 때 진입하던 습관이 남은 탓인지 집에서도 문을 열 때는 앞발로 점프하며 강하게 밀어젖힌다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr