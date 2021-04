베러웨러 ‘본질 프로바이오틱스’, 와디즈 펀딩 성공적으로 종료

가치를 존중하는 건강 기업 베러웨러에서 ‘본질 프로젝트’의 일환으로 출시한 ‘본질 프로바이오틱스’의 와디즈 펀딩이 성공적으로 종료되었다고 전했다. 해당 제품은 오는 29일부터 도서산간지역을 포함한 모든 지역에 무료 배송으로 하루 200개씩 순차 발송될 예정이다.

베러웨러에서 진행하는 본질 프로젝트는 △기능성 △환경 △가치에 집중한다는 내용을 담고 있으며, 본질 프로바이오틱스 역시 이 3가지 원칙을 그대로 지켰다. 기능에 집중했을 뿐만 아니라 환경을 생각하여 친환경 패키지를 사용하고 펀딩 금액 일부를 미혼부모에게 기부하기로 결정하는 등 브랜드 원칙을 고수하는 행보를 와디즈 펀딩에서도 보여줬다.

뿐만 아니라 눈이 불편한 사람도 사용할 수 있도록 패키지에 점자 표시를 도입하고 상세 설명서에 음성 안내 QR코드를 삽입했는데, 관계자 설명에 따르면 앞으로 출시되는 제품에도 점자 및 음성 안내를 도입할 예정인 것으로 알려졌다.

이번 펀딩 마감 후 베러웨러 관계자는 “펀딩 결과 4,241%라는 달성률을 기록했는데, 본질 프로바이오틱스 제품 자체에 대한 내용은 물론 베러웨러에서 전달하고자 하는 가치에 많은 분들이 공감해 주신 결과”라며 “제품 그 이상의 가치를 꿰뚫어 보고 선택해주신 서포터 분들께 감사드린다”고 소감을 전했다.

이어 “5월 3일 최종 결제일까지 결제가 되지 않은 경우 펀딩이 취소될 수 있으므로 그전에 결제 수단을 반드시 확인해 주시기 바란다”는 당부도 덧붙였다. 27일 마감된 본질 프로바이오틱스 와디즈 펀딩 1차 결제일은 28일, 2차 결제일은 29일, 3차 결제일은 30일이며 5월 3일 오후 5시에 모든 결제가 마감된다.

한편 본질 프로바이오틱스 와디즈 펀딩 결제 및 배송 관련 소식은 해당 페이지 내 새소식 게시판에 업데이트될 예정이다. 개별적인 문의 사항은 펀딩 페이지에서 메이커에게 문의하기’ 메뉴를 이용하거나 베러웨러 카카오톡 플러스친구 추가 후 문의할 수 있다.

