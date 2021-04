文 "정진석 추기경 선종 애도…나눔과 상생의 큰 가르침"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 정진석 추기경의 선종에 대해 "나눔과 상생의 큰 가르침을 남겨 주셨다"며 애도의 메시지를 보냈다.

문 대통령은 28일 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "정 추기경님의 선종을 애도한다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "한국 천주교의 큰 언덕이며 나라의 어른이신 추기경님이 우리 곁을 떠나 하늘나라에 드셨다"며 "참으로 온화하고 인자한 어른이셨다"고 말했다.

문 대통령은 "서른아홉 젊은 나이에 주교로 서품되신 후, 한평생 천주교 신자뿐 아니라 국민 모두에게 평화를 주신 추기경님의 선종이 너무나 안타깝다"며 "추기경님은 '모든 이를 위한 모든 것'이란 사목표어를 삶의 마지막 순간까지 실천하심으로써 우리에게 '나눔과 상생'의 큰 가르침을 남겨 주셨다"고 애도를 표했다.

문 대통령은 "'가장 중요한 것은 돈보다 사람을 중심으로 한 정책'이란 말씀은 국민들의 가슴에 깊이 새겨졌다"며 "추기경님의 정신을 기억하겠다"고 말했다. 이어 "영원한 평화의 안식을 누리소서"라고 덧붙이며 애도의 뜻을 밝혔다.

