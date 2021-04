디파이 보험 프로토콜 타이달 파이낸스, 폴리곤 개발자 지원 프로그램 선정

탈중앙 금융(DeFi) 보험 프로토콜 타이달 파이낸스가 폴리곤(구 매틱 네트워크)의 개발자 지원 프로그램 대상 프로젝트로 선정됐다.

이번 선정을 통해 타이달 파이낸스 팀은 타이달 v1 보험 솔루션을 폴리곤 네트워크상에서 런칭하고, 이전에 체결한 양 프로젝트간의 파트너십을 강화하게 될 것으로 보여진다.

타이달 파이낸스는 지난 3월 24일에 체결된 폴리곤과의 파트너십을 통해 제품 이용 중에 발생하는 많은 트랜잭션 비용을 줄여 유저들에게 더 효율적인 서비스 제공이 가능해졌으며, 이번 폴리곤 개발자 지원 프로그램에 선정되면서 폴리곤으로부터 초기 개발 보조금, 개발 지원, 보안 감사 지원, 마케팅 지원 등 다양한 지원을 받게될 것이라 밝혔다.

이번 선정에 대해서 타이달 파이낸스 팀은, “이번 개발자 지원 프로그램 대상 프로젝트 선정 소식은 타이달 파이낸스의 보험 시스템을 더욱 더 빠르게 만들고, 폴리곤 네트워크 상에 존재하는 모든 자산들에 분산형 보험을 제공할 수 있기에 양 사간의 관계를 더욱 돈독히 만드는 계기가 될 것이며, 상호간의 여정의 시작이 될 것이다”라고 밝혔다.

한편, 지난 4월 16일, 타이달 파이낸스는 사용자들이 자사의 테스트넷 버전 제품에 참여하여 다양한 활동을 하거나 버그 혹은 결함을 발견하는 경우 보상을 제공하는 총 1,100만원 상당의 테스트 프로그램을 런칭하며 본격적인 개발에 박차를 가하는 모습을 보여줬다.

