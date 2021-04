경복궁 궁궐 체험, 집에서도 즐겨요~

'경복궁 수라간 시식공감'·'궁온 프로젝트' 진행

문화재청 궁능유적본부와 한국문화재재단은 '경복궁 수라간 시식공감'과 '궁온 프로젝트'를 한다고 27일 전했다.

경복궁 수라간 시식공감은 경복궁 외소주방에서 열리는 궁중병과 체험 행사다. 드라마 등 미디어에서 볼 수 있었던 궁중음식과 왕실 문화, 대령숙수, 궁중 수라상 등을 주제로 다섯 가지 음식을 즐길 수 있다. 경복궁의 특별한 장소 다섯 곳을 소개하는 야광 지도와 야광 천가방도 제공한다. 다음 달 1일~9일(목~일요일)과 20일~29일(수~일요일) 진행된다. 코로나19 확산 방지 차원에서 참여 인원은 1회 스무 명으로 제한한다. 28일 오후 2시부터 11번가 티켓에서 예매할 수 있다. 요금은 1만6000원(경복궁 야간특별관람료 포함)이다.

궁온 프로젝트는 정해진 시간에 현장에서만 관람할 수 있었던 궁궐 대표 유료 프로그램을 집에서 즐길 수 있도록 기획한 쌍방향 온라인 체험이다. 창덕궁 달빛기행 가상현실(VR) 영상 관람과 달빛키트(미니청사초롱·VR카드보드) 제작 체험으로 이뤄진 '온 달빛기행', 경복궁 생과방 영상을 보며 궁중병과를 만들어 보는 '온 생과방', 경복궁 별빛야행 영상을 보며 궁중병과와 약차를 차려보는 '온 별빛야행', 조선왕실 사각등을 만드는 '온 궁중문화축전' 등으로 구성됐다. 오는 29일부터 6월 10일까지 매주 목요일에 네이버를 통해 예약을 받는다. 자세한 내용은 궁온 누리집과 궁능유적본부, 한국문화재재단 누리집 참조.

