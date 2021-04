'2022 강릉 세계합창대회' 조직위원장에 허용수 GS에너지 대표이사 사장 위촉

[아시아경제 라영철 기자] 강원도와 강릉시가 '2022 강릉 세계합창대회' 조직위원장으로 허용수 GS에너지 대표이사 사장을 위촉했다.

27일 강릉시는 "허용수 위원장은 경제계와 예술계 모두에 안목과 식견을 겸비해 '2022 강릉 세계합창대회'를 이끌 최고의 적임자라는 평가를 받고 있다"며 이같이 전했다.

허 위원장은 이날부터 세계합창대회의 업무 종료 때까지 조직위원회를 지휘하는 한편, 국민적 관심을 끌어내기 위한 대외 활동을 본격적으로 펼칠 예정이다.

올해 초부터 '국립현대미술관 문화재단' 후원회장도 맡았으며, 2020년에는 문화예술발전에 기여한 공적으로 문화훈장(화관)도 받았다.

허 위원장은 1997년 승산에 입사 후, 승산레저 대표이사 등을 거쳐 2019년부터 대표이사 사장으로서 GS에너지를 이끌고 있다.

승산은 현재 강릉에서 라카이샌드파인리조트와 샌드파인골프장을 운영하고 있다.

