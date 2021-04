함평군, 2년 연속 ‘지역맞춤형 안녕 캠페인’ 공모 선정

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 행정안전부와 한국중앙자원봉사센터가 주관한 ‘2021 지역맞춤형 안녕 캠페인 공모사업’에 함평군자원봉사센터가 지난해에 이어 2년 연속 선정됐다고 27일 밝혔다.

지역맞춤형 안녕 캠페인은 자원봉사자의 주도성·협력성을 토대로 지역사회 문제의 해결과 변화를 이끌기 위해 2019년부터 추진됐다.

올해 공모사업은 전국 245개 자원봉사센터를 대상으로 실시돼 서류 심사 및 온라인 화상 면접을 통해 총 51건(광역 16, 기초 35)의 사업이 최종 선정됐다.

함평에서는 함평군자원봉사센터가 신청한 ‘사랑이 함께하는 함평 만들기’ 프로그램이 선정돼 국비 650만 원의 사업비를 지원받는다.

센터는 확보한 사업비를 통해 함평군여성자원봉사회, 함평군 생활개선회, 함평우체국, 학생자원봉사자와 연계한 독거노인 고독사 예방 및 코로나19 심리 방역 등 다양한 자원봉사활동을 실시할 계획이다.

