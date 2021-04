곰팡이 가득 천장, 바퀴벌레 출몰…'폐가 방불' 군대 내 코로나 격리 시설

[아시아경제 강주희 기자] 군대 내 코로나19 격리 시설 부실 논란이 지속하는 가운데, 곰팡이가 가득하고 바퀴벌레까지 득실거리는 건물에서 격리 생활을 하고 있다는 육군 병사의 제보가 나왔다.

27일 SBS 보도에 따르면, 강원도의 한 육군 부대에서 근무하는 병사 A씨는 휴가 복귀 후 생활한 격리 시설을 촬영해 공개했다.

A씨가 보낸 영상을 보면 격리 시설 벽과 천장은 곰팡이와 이끼가 가득하고, 벽 곳곳에는 금이 가 있는 데다 바닥 타일 곳곳도 깨져 있어 폐가를 방불케 하는 모습이었다.

A씨는 휴가에서 복귀한 이후 이 격리 시설에서 다른 휴가 복귀자들과 함께 지내고 있다고 밝혔다.

또 이 격리시설엔 식탁이나 책상조차 없어 바닥에 식사를 놓고 먹어야 하는데 바퀴벌레까지 수시로 출몰한다고 했다.

세면장 안 전등은 켜지지 않아 씻을 때는 희미하게 비추는 복도 불빛에 의지해야 하고, 격리 목적임에도 화장실·세면장을 여러 명이 함께 써야 하는 것으로 전해졌다.

이에 대해 육군은 "일선 부대의 어려운 상황을 세밀히 들여다보며 불편 사항을 개선해나가겠다"고 해명했다.

그러나 최근 부대 내 코로나19 격리 시설의 열악한 환경, 부실 급식에 대한 제보가 잇따라 나오고 있음에도 적극적 개선과 해결에 나서지 않았다는 비판이 거세게 일고 있다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr