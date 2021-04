靑 "이재용 사면 현재로서는 검토 계획 없어…노바백스와 협력 확대"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 청와대가 이재용 삼성 부회장의 사면 요청과 관련, "현재로서는 검토 계획이 없다"고 밝혔다.

청와대 핵심 관계자는 27일 오후 춘추관에서 기자들과 만나 "현재까지 (사면이) 검토된 바가 없으며, 현재로서도 검토할 계획이 없다"며 이같이 말했다.

이날 한국경영자총협회는 대한상공회의소, 경총, 중소기업중앙회, 한국무역협회, 한국중견기업연합회 등 5개 단체 명의로 청와대에 이 부회장의 사면을 요청했으며, 이외에도 각계에서 이 부회장 사면 요청이 줄을 잇고 있다.

문재인 대통령은 이날 스탠리 어크 노바백스 최고경영자(CEO)를 만나 백신 협력 등에 대해 논의했다. 박경미 청와대 대변인에 따르면 문 대통령은 이날 "노바백스는 세계적 백신 제조회사이고 SK바이오사이언스는 생산능력이 뛰어난 만큼, 두 회사의 좋은 관계가 계속되도록 지원하겠다"며 "식약처에 전담 심사팀을 구성해 신속한 허가가 이뤄지도록 협력하겠다"고 말했다.

또 어크 CEO는 이에 "SK바이오사이언스는 백신 제조역량이 뛰어난 회사"라며 "원부자재 확보를 위한 한국 정부의 전폭적 협력에도 감사한다"고 답했다.

독감 백신과의 결합도 시사했다. 어크 CEO는 "노바백스를 독감 백신과 결합시켜 코로나19까지 한번에 예방하는 효과가 있을 것"이라고 말했고, 이에 문 대통령은 "우리 국민이 매년 독감백신을 접종하는데 코로나 백신과 한번에 맞으면 편리할 것"이라며 기대를 표하기도 했다.

문 대통령은 "노바백스가 임상에서 탁월한 효과를 보였고 영국과 남아공 변이 바이러스에도 대응할 뿐 아니라 냉장온도에서 유통할 수 있고 유효기간 길어 강점"이라고 말했고, 어크 CEO는 "대한민국 대통령이 노바백스에 대해 나보다 더 잘 안다"고 말하며 화기애애한 분위기를 조성하기도 했다.

청와대는 이날 문 대통령의 어크 CEO 접견으로 백신 생산·공급에 대한 파트너 관계가 공고해졌다고 강조했다. 박 대변인은 "노바백스 백신의 조기 활용을 위한 국내 허가 절차를 신속하게 진행하고, 당초 올해까지였던 SK사이언스의 기술이전(라이선스인) 직접생산 계약을 내년까지로 연장하는 방안을 적극 검토하기로 했다"며 "원자재 확보 협력도 계속해 나가기로 했다"고 밝혔다.

단 노바백스 사용 허가 시점을 당장 특정하기는 어렵다는 입장이다. 청와대 핵심 관계자는 "식약처의 전담심사팀을 이제 구성할 정도"라며 "어느 시기라고 특정하기 어렵지만 최대한 빠른 시일 내"라고 말했다.

