펫24 너와함께, 고양이·강아지 등 체계적인 반려동물 장례 서비스 제공…24시간 상담 운영

반려동물을 키우는 반려인구가 지속해서 늘고 있지만, 반려동물과 관련한 사건, 사고들이 연일 뉴스에 등장하며 관련 의식 제고의 필요성이 제기되고 있다. 불법 반려동물 입양업체부터 상습적인 파양, 유기 등 반려동물과 관련한 범죄들이 성행하면서, 이를 막기 위한 강한 제도적 장치와 동물보호에 대한 인식이 절실해지고 있다.

반려동물 장례 서비스도 마찬가지다. 반려동물 사후 주변에 강아지 장례식장이 없어, 반려동물을 동물병원에 맡기는 일이 다반사다. 반려동물과의 이별만으로 힘든 상황에서 제대로 된 장례도 치러주지 못하고 보내는 일은 반려인들에게 큰 상처로 남기도 한다.

이에 반려동물 장례전문 업체 ‘펫24 너와함께’는 체계적인 반려동물 상조 서비스로, 반려동물과 반려인의 제대로 된 이별을 돕고 있다.

펫24 너와함께는 24시간 상담 센터 운영으로, 예기치 못한 순간에 맞는 반려인과 반려동물과의 이별을 위한 절차를 돕고 있다. 상담 시 가까운 화장터로 안내 및 예약을 도와주고 있으며, 얼마 남지 않은 반려동물과의 마지막을 준비하기 위한 준비사항 등을 언제든지 자세히 상담할 수 있다.

화장터에 직접 방문하기 어려운 이들을 위해 꿈애 의전차량이 24시간 픽업 대기해, 장례 전, 후 왕복 픽업 및 직접 방문 서비스를 제공하고 있다. 추모식은 다양한 종교에 맞게 진행할 수 있으며, 염습, 수의 입관 등을 선택해 독립적인 공간에서 추모식을 진행할 수 있다.

입관식 후에는 개별 화장터에서 반려인 참관하에 약 30분간 강아지 화장식을 진행하며, 화장 후에는 유골을 수습해 분골 후 반려인에게 전달한다. 유골함은 고객이 자체적으로 보관하거나, 펫24 너와함께 2층에 마련된 납골당에 안치할 수 있다. 또한, 화장한 유골의 골분을 나무 주변에 묻거나 뿌리는 수목장 및 산골을 진행할 수 있다.

펫24 너와함께 관계자는 “체계적인 상조 서비스를 위해 1:1 담당 장례지도사를 배정해 모든 장례 절차를 돕고 있으며, 독립적이고 여유로운 추모 시간을 제공해 반려인과 반려동물이 충분히 이별의 시간을 가질 수 있도록 하고 있다”고 전했다.

펫24 너와함께는 현재 서대문 본점을 비롯해 서울(도봉, 중랑, 강동, 마포, 양천, 은평, 종로 등)과 인천(부평, 계양), 경기(파주, 의정부, 동두천, 포천, 구리, 일산, 문산, 삼송, 양주, 김포, 운정 등), 기타(천안, 원주) 등에 지사를 운영하고 있다.

