제41회 장애인의 날 기념식 성황리에 종료

보건복지부와 장애인의날행사추진협의회가 주최하고 한국장애인개발원이 주관하는 제 41회 장애인의 날 기념식 행사가 지난 4월 20일 성황리에 종료됐다. 이번 행사는 코로나19 방역수칙을 준수하여 규모를 축소하고 수상자를 비롯한 관계자들만 참여하게 됐다.

이번 행사의 슬로건은 “같은 길을 걷다 같이 길을 찾다” 로 아트위캔 그라토 플롯 앙상블의 공연으로 시작, 장애를 딛고 세계적인 무대에서 활동하는 테너 이남현과 절단 장애를 딛고 일어선 김완혁, 정지훈의 부블리검프스의 공연 등 장애인과 비장애인이 하나되는 화합을 주제로 구성됐다.

또한 보컬그룹 엔버드(문지훈, 신경식)와 현대무용가 김다운의 아름다운 무대를 시작으로, 대구 성보학교의 재학생과 졸업생들로 구성된 장애인 연주단, 맑은소리 하모니카 앙상블과 문지훈의 합동 공연 ‘아름다운 나라’로 감동을 자아내며 막을 내렸다.

이번 행사는 권덕철 보건복지부 장관, 최경숙 한국장애인개발원 원장, 김락환 한국장애인단체총연합회 상임대표 등이 내빈으로 참석하였으며, 기념식에 이어 진행된 시상식에서는 국민훈장(3), 국민포장(4), 대통령표창(5), 국무총리표창(6), 올해의 장애인상(3) 등 총 21명에 영예가 돌아갔다.

▲ 국민훈장

모란장 사단법인 한국자폐인사랑협회 김용직 회장 / 목련장 사회복지법인 무지개동산 정권 대표이사 / 석류장 사단법인 경북지체장애인협회 박선하 협회장

▲ 국민포장

한국장애인문화협회 신동일 중앙회장 / 중증장애인거주시설 양지의 집 성치도 원장 / 대전광역시립 산성종합복지관 이상용 관장/ 무장애 남구를 만드는 사람들 강경식 상임대표

▲ 대통령표창

사회복지법인 남해복지재단 송대성 대표이사 / (사)한국농아인협회 광진구 수어통역센터 석철민 센터장 / 애명다온빌 오승택 시설장 / 국립중앙박물관 정재우 행정주사 / (사)한국지체장애인협회 충청남도 협의회 청영군지회 이민우 지회장

▲ 국무총리표창

엠마우스산업 진소라 사무국장 / 수원시광교장애인주간보호시설 김민수 시설장 / (사)대한안마사협회 경기지부 최의호 지부장 / 장애인친구샘터뭉침회 이준오 부회장 / (사)한국척수장애인협회 강원도협회 임기연 회장 / (사)한국의지보조기협회 구본교 이사

▲ 올해의 장애인상

(사)부산장애인여가활동지원협회 김남희 회장 / 분당서울대학교병원 이규환 교수 / 성동 느티나무 장애인자립생활센터 고관철 센터장

