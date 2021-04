청년들 울리는 ‘청약가점제’ 걱정없는 태평힐스원 주목

청약통장 가입자가 2,600만 명을 돌파했다. 집값이 날로 오르고 있어 청약으로 내 집 마련하려는 이들이 늘고 있는 것이다.

한국부동산원 자료에 따르면 주택청약종합저축 가입자는 올해 3월 말 2,606.5만 명으로 전달 2,588.8만 명보다 17.7만명이 늘었다. 이는 올해 연중 최대 증가폭이다. 여기에 청약통장 가입자수 증가폭은 올해 1월부터 3개월 연속 15만 명을 넘어서며 가파른 증가세를 보이고 있다.

하지만 3040세대는 상대적으로 청약가점이 낮아 청약시장에서 내 집을 마련하기 쉽지 않다. 청약가점 69점을 받기 위해서는 △무주택 기간 15년 이상으로 32점 만점 △청약통장 가입 15년 이상으로 17점 만점 △배우자와 자녀 2명 등 부양가족 3인(35점 만점에 20점)의 조건을 갖춰야하기 때문이다.

일반분양 전용 85㎡ 이하에 청약하는 경우 청약가점제 100%에 해당된다. 전용 85㎡ 이상은 그나마 추첨제 비중이 있지만, 무주택자의 경우 37.5%, 1주택자(기존 주택을 처분하는 경우)는 12.5%를 모집하고 있어, 1주택 보유자와 미혼 30대에게 투기과열지구 내 청약은 불가능에 가까워졌다.

이런 가운데, 투기과열지구인 성남시에서 조합원을 모집하고 있는 지역주택조합 태평힐스원이 눈길을 끌고 있다. 태평힐스원은 인근 신축아파트 시세보다 저렴하고 특히 환금성이 높은 중소형으로만 구성돼 있어 수요자들의 많은 관심이 기대된다.

특히 단지가 들어서는 경기도 성남시 수정구 태평동 일대는 오랜 기간 재개발과 재건축 정비사업을 기다려온 지주들이 많은 편이어서 눈길을 끈다. 이 지주들이 이번 지역주택조합 사업에 활발히 참여하고 있어 사업 안정성이 보다 높을 것으로 예상된다.

'태평 힐스원'은 향후 대형 브랜드 주거타운으로 거듭날 것으로 기대된다. '산성역 포레스티아'(4089세대), '자이푸르지오'(4774세대)가 인근에 위치하여 앞으로 이 일대가 신축아파트 브랜드 단지로 변화할 예정이며 생활 편의시설 개선에 대한 기대감도 크다.

지역주택조합 가입의 대한 불안감도 보다 낮아졌다. 7.24 주택법의 개정으로 지역주택조합 가입 후 30일 이내 가입계약 철회가 가능하며 납부한 가입비 등을 돌려받을 수 있게 됐다.

'태평 힐스원'의 주택홍보관은 경기도 용인시 수지구 동천동에 위치해 있으며, 4월 9일 홍보관 개관 이후 성황리에 조합원 모집중이다. 코로나19 예방을 위해 사전방문예약 접수 후 방문 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr