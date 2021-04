수이스킨, 건강한 지구를 위한 두 번째 기부 캠페인 ‘쉽고 바른 약속’…참여 잇따라

클린뷰티 브랜드 수이스킨에서 건강한 지구를 만들기 위한 두 번째 기부 캠페인 ‘쉽고 바른 약속’이 성황리에 진행되고 있다.

수이스킨의 ‘쉽고 바른 약속’ 캠페인은 지난 ‘맑은 아보밥 비누’ 기부 이벤트에 이은 것으로, 브랜드의 선한 영향력을 펼침과 동시에 많은 이들이 챌린지에 참여해 건강한 지구를 만드는 데 목적을 두고 있다.

이러한 기부 캠페인은 ‘수이스킨’ 공식 인스타그램에서 참여할 수 있다. 참가 방법은 이벤트 피드에 참여 댓글을 남기면 된다. 댓글을 남긴 사람 중 300명을 선정해 수이스킨에서 직접 제작한 생분해성 봉투를 증정하는데, 이를 활용해 플로깅(조깅을 하면서 동시에 쓰레기를 줍는 활동) 인증샷을 인스타그램에 업로드하면 된다. 이번 기부 캠페인은 ‘수이스킨’ 공식 인스타그램에서 오는 5월 26일(수)까지 진행된다.

챌린지 참가자에게는 소정의 혜택을 제공한다. 먼저 시설 아동에게 ‘수이스킨 비누와 친환경 거품망’을 챌린지에 참여한 모든 이들의 이름으로 기부한다. 또한 참여자들에게는 토너와 앰플, 비누 3종을 체험할 수 있도록 선물할 예정이다.

이러한 수이스킨의 ‘쉽고 바른 약속’ 캠페인은 현재 뷰티 앱 ‘화해’에서 ‘가치:하다’ 콘텐츠로 소개되고 있다.

수이스킨 관계자는 “예상보다 더 많은 이들이 참가 신청을 해 감사하다”며 “이번 챌린지가 단순 참여에 그치기 보다는 환경을 보호하는 하나의 습관으로 생활화되었으면 한다”고 전했다.

한편, 캠페인에 대한 보다 자세한 사항은 수이스킨 공식 인스타그램 또는 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr