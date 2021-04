국내 최초 MS 클라우드 고급전문 자격 획득 클루커스, ‘리눅스 및 오픈소스 데이터베이스 마이그레이션’ 부분

- 애저 클라우드 특정 워크로드 분야 최고 파트너에게 주어지는 자격

- 클루커스, 국내 유일 3개 고급 기술전문 자격과 애저 익스퍼트 MSP 보유

인공지능 클라우드 플랫폼 마이크로소프트 애저의 컨설팅 및 매니지먼트 전문기업 클루커스가 26일 MS 클라우드 고급 기술전문 자격 중 ‘리눅스 및 오픈소스 데이터베이스 애저 마이그레이션’에 대한 글로벌 최고 기술파트너 인증을 국내 최초로 획득했다.

클루커스(대표 홍성완)에 따르면 ‘리눅스 및 오픈소스 데이터베이스 애저 마이그레이션’ 애저 고급 전문자격은 레드헷 엔터프라이즈 리눅스 또는 SUSE 가상머신에서 실행되는 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하고 MySQL, PostgreSQL, MariaDB 등 오픈소스 데이터베이스를 사용함에 있어 파트너의 심층 지식과 경험을 입증한 파트너만이 취득할 수 있는 전문자격이다. 전 세계에서 해당 자격을 취득한 기업은 13개사뿐이며 국내에서는 클루커스가 유일하다.

클루커스는 MS 클라우드 글로벌 기술 최고 등급인 ‘애저 익스퍼트 MSP’를 이미 취득한데 이어, 주요 워크로드별 기술 최고 등급인 ‘윈도우 서버 및 SQL 서버 마이그레이션’, ‘모더니제이션 오브 웹 애플리케이션’과 이번 ‘리눅스 및 오픈소스 데이터베이스 클라우드 마이그레이션’ 부문까지 고급 전문 자격을 세가지나 취득하면서 글로벌 마이크로소프트 클라우드 파트너와의 경쟁에서 선두를 달리게 되었다.

홍성완 클루커스 대표이사는 “클라우드 기술 채택이 가속화됨에 따라 이러한 고급 기술 인증을 가진 클라우드 MSP를 기업들은 더욱 신뢰할 수밖에 없다.” 며, “앞으로도 이러한 전문 인증 영역을 계속 확장할 예정으로 글로벌 업체와의 경쟁에서 뒤지지 않는 최고 수준의 클라우드 서비스를 수행하기 위해 최선을 다하겠다.“고 말했다.

한국 마이크로소프트 장홍국 파트너 사업 부문장은 “리눅스 및 오픈소스 데이터베이스 애저 마이그레이션 고급 전문 자격은 오픈 소스 기술에서 실행되는 워크로드를 Azure로 마이그레이션할 수 있는 가장 유능한 파트너임을 입증하는 자격이다.” 라며 “클루커스는 고객이 클라우드의 혜택을 누릴 수 있도록 성공적인 마이그레이션 경로를 제공할 수 있는 기술과 경험을 모두 갖추고 있음을 분명하게 보여주었다.” 고 말했다.

한편, 클루커스는 클라우드 기술력을 핵심 경쟁력으로 서비스하는 클라우드 매니지먼트 기업이다. 현재 MS코리아 파트너 중 클라우드 최대 매출과 최대 고객사를 확보하고 있는 최고 파트너로, 애저를 중심으로 전 직원의 80%가 기술 컨설턴트이며, 현재 150개 이상의 기술 인증과 MS에서 인증하는 핵심 클라우드 역량을 모두 골드레벨로 보유하고 있다.

최근 SK로부터 시리즈 A투자를 진행, 공동으로 클라우드 사업을 진행하고 있으며, SK, 한화, CJ 등의 다수의 엔터프라이즈 고객과 펄어비스, 크래프톤 등의 게임사와 스타트업을 주요 고객사로 확보하고 있다.

클루커스에 대한 자세한 내용은 홈페이지에서 확인 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr