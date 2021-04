文 "남북, 평화의 시계 다시 돌려야…韓 경제, 정상궤도 올라서"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 4·27 남북정상회담 3주년을 맞아 남북대화 경색에 안타까움을 표하며 "평화의 시계를 다시 돌릴 준비를 해야할 때"라고 강조했다. 한국 경제에 대해서는 "코로나19의 어둡고 긴 터널을 지나 경제성장의 정상궤도에 올라섰다"고 목소리를 높였다.

문 대통령은 27일 오전 열린 국무회의에서 모두발언을 통해 "판문점 선언은 누구도 훼손할 수 없는 평화의 이정표"라며 이같이 말했다.

문 대통령은 "남·북 정상이 8000만 겨레 앞에서 판문점 선언을 한 지 어느덧 3년이 되었다"며 "도보다리의 풍경이 아직도 눈에 선하지만, 하노이 북미회담 결렬 이후 교착 상태가 장기화되고 있어 매우 안타까운 심정"이라고 토로했다.

문 대통령은 "대외 여건과 현실적 제약으로 판문점 선언의 성과를 발전시키는 데 어려움이 많지만 남북관계의 크고 작은 악재 속에서도 군사적 충돌 없이 한반도 정세가 어느 시기보다 안정적으로 관리되고 있다"며 "판문점 선언의 토대 위에서 불가역적인 항구적 평화로 나가야 한다"고 말했다.

정상회담을 앞두고 북한과의 대화 의지를 표명하기도 했다. 문 대통령은 "지금의 평화는 미완의 평화"라며 "이제 오랜 숙고의 시간을 끝내고 다시 대화를 시작해야할 시간이 다가오고 있다"고 말했다.

이어 "5월 하순으로 예정된 한미정상회담이 한미동맹을 더욱 굳건히 다지는 한편 대북 정책을 긴밀히 조율하고 발전적으로 나아갈 방향을 정립하는 계기가 되길 바란다"며 "우리 정부는 바이든 정부와 견고한 협력을 바탕으로 한반도 평화 프로세스를 진전시켜 나갈 길을 찾고자 한다"고 말했다.

문 대통령은 최근 경제 회복에 대해 언급하며 '포용적 회복'을 강조하기도 했다. 문 대통령은 "오늘 한국은행이 발표한 국내총생산(GDP) 속보치에 따르면 우리 경제는 올해 1분기에 이미 코로나19 이전의 경제 수준을 넘어선 것으로 나타났다"며 "경제협력개발기구(OECD) 주요국들 가운데 가장 앞서가는 회복세로, 우리 경제의놀라운 복원력이라 하지 않을 수 없다"고 말했다.

문 대통령은 "이제 한국경제는 코로나의 어둡고 긴 터널을 지나 경제성장의 정상궤도에 올라섰다고 말할 수 있게 됐다"며 "가계와 기업 모든 경제주체가 하나가 되어 경제위기 극복의 주역이 되어 주었기에 가능한 일"이라고 평가했다.

이어 "더욱 희망적인 것은 1분기의 경제회복 흐름이 2분기에도 이어져 상승세가 지속되고 있다는 점"이라며 "이같은 추세를 이어나간다면 올해 성장률에서 3% 중후반대의 빠르고 강한 회복이 충분히 가능할 것으로 전망한다"고 말했다.

그러면서도 문 대통령은 "경제의 훈풍이 불고 있지만 여전히 위기 속에서 어려움을 겪는 국민이 많다"며 "코로나 격차와 불평등 문제는 역량을 집중해야 해결해야 할 국가적 과제"라며 포용적 성장을 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr