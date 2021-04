원자력학회 "日 후쿠시마 오염수 방류해도 피폭 영향 미미…공포 조장 자제하길"

[아시아경제 허미담 기자] 한국원자력학회는 26일 일본 후쿠시마 오염수 방출에 따른 국내 영향은 미미할 것이라는 연구 결과를 발표하며 "과도한 공포 조장을 자제하라"고 촉구했다. 다만 학회는 우리 국민이 원전사고로 인한 방사능 공포에 시달리고, 수산업계가 경제적 피해를 입은 만큼 일본 정부의 사과가 필요하다고 밝혔다.

원자력 분야 학자들로 구성된 원자력학회는 이날 보도자료를 내고 "후쿠시마 원전 사고는 대형 지진과 이에 따른 쓰나미로 일어났지만, 과거 재해 평가에서 예견되었기에 대비했다면 피할 수도 있었던 사고였다"며 "이 사고로 최인접국인 우리나라 국민은 방사능 공포에 내내 시달렸고, 우리 수산업계는 괴멸적 타격을 입었다"고 했다.

다만 학회는 일본 후쿠시마 원전 오염 처리수 방류에 대한 영향을 분석한 결과, 현재 후쿠시마 제1원전에서 보관 중인 오염수를 재정화하지 않고 1년 동안 바다로 방류할 경우 우리 국민이 받는 방사선 피폭선량은 연간 일반인의 선량한도(1m㏜)의 3억분의 1 수준에 불과한 것으로 추정했다.

이와 관련해 학회는 "이 분석은 일본 측의 공개 데이터에 근거한 것으로서 추후 검증이 필요하지만, 매우 보수적인 가정하에서도 방사선 영향은 미미한 것으로 평가됐다"라며 "과학적 사실을 외면한 가짜 뉴스와 정치적 선동이 우리 국민과 관련 업계에 얼마나 큰 피해를 주었는지는 과거 광우병과 조류 독감 사태의 예에서 쉽게 찾을 수 있다"고 지적했다.

이어 "우리 정부는 일본 정부에 적절히 대응하지 못해 지금과 같은 혼란스러운 사태가 촉발된 것을 반성해야 한다. 또 방사능 위험을 과장하여 탈원전 정책의 정당화 구실로 삼지 말아야 한다"라며 "정치적 목적으로 조장된 방사능 공포가 우리 수산업계와 자영업자의 피해를 가중하는 자해행위가 될 수도 있음을 경계해야 한다"고 경고했다.

아울러 학회는 일본 정부의 사과를 촉구하기도 했다. 학회는 "국제사회 일원이며 이웃 나라로서 일본이 우리나라에 정부 간 채널을 통해 온전한 정보와 충분한 설명을 제공하지 않은 채 일방적으로 오염 처리수 방류를 결정한 데 대해 우리 학회는 일본 정부에 유감을 표하지 않을 수 없다"라며 "이웃 나라 국민에게 피해를 줄 수 있는 사항을 결정하면서 진심 어린 사과 등 합리적 조치를 선행하지 않은 것에도 유감을 표한다"고 했다.

