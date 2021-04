강원도 '한중문화타운' 무산되나‥ 코오롱글로벌, "사업 전면 재검토"

"회사는 더 이상 '한중문화타운' 사업 진행 불가 인식"‥ 백지화 수순

[아시아경제 라영철 기자] 강원도와 코오롱글로벌이 야심 차게 계획했던 '한중문화타운'이 국민의 반대 여론과 반중 정서에 밀려 사업 백지화 수순에 들어갔다.

26일 강원도에 따르면 사업 시행자인 코오롱글로벌 측은 이날 오후 강원도청을 방문해 '한중문화타운 사업의 진행이 불가할 것이라는 점을 인식하고 있다'는 입장을 전해왔다.

코오롱 측은 입장문을 통해 "회사는 더 이상 '한중문화타운' 사업 진행이 불가할 것이라는 점을 인식하고 있으며, 그동안의 시간적·비용적 투입에 대한 큰 손실을 감수하고서라도 사업 계획을 전면 재검토하겠다"며 사업 철회 의사를 밝혔다.

코오롱 측은 다만, "한국과 중국의 전통과 현대 문화적인 요소를 테마로 한 순수한 테마형 관광단지로 구성됐다"며 "차이나타운 조성 사업은 아니다"라고 덧붙였다.

코오롱 측은 홍천군 북방면 전치곡리 일원 120만㎡ 규모에 미디어아트, 한류 영상 테마파크, 중국 전통 정원, 중국 푸드존 등 공연·체험 공간을 조성해 중국 관광객을 유치한다는 계획이었다.

이를 위해 지난 2018년 12월 강원도 등과 업무 협약을 맺었으며, 지난해 1월 자본금 50억 원 규모의 특수목적법인(SPC)을 설립했다.

이에 '차이나타운'이라고 인식한 시민 단체 등은 "중국의 동북공정과 문화침탈의 교두보로 전락할 '한중문화타운' 건립을 결사반대한다"며 철회를 촉구해왔다.

청와대 국민청원 게시판에는 '강원도 차이나타운 건설을 철회해 달라'는 제목의 청원이 올라 65만 명 이상 동의를 얻었다.

결국, '차이나타운' 조성 논란을 빚은 '한중문화타운' 사업은 중국의 동북공정으로 국민의 공분을 사면서 무산에 이르게 됐다.

