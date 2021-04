"브래드 피트 냄새 어때?" 황당 질문에 윤여정 일침

[아시아경제 김봉주 기자] 미국 아카데미 여우조연상 수상자인 배우 윤여정이 무례한 외신의 질문에 위트있게 응수했다.

윤여정은 25일(현지시간) 로스앤젤레스 유니언 스테이션에서 열린 제93회 아카데미 시상식에서 영화 '미나리'로 여우조연상을 받았다.

윤여정은 이날 브래드 피트에게 이름이 호명돼 눈길을 끌었다.

브래드 피트는 영화 '미나리' 제작사인 플랜비의 설립자다.

이후 열린 기자회견에서 한 외신기자는 윤여정에게 "브래드 피트에게서 어떤 향기가 났느냐"라고 질문했다.

수상과는 관련 없는 다소 무례한 질문에 윤여정은 "난 개가 아니다"라면서 "그의 냄새를 맡지 않았다"라고 받아쳤다.

윤여정은 "브래드 피트는 내게도 무비 스타이기 때문에 믿기지 않았다"라면서 "그 순간 블랙아웃 됐다"고 겸손한 멘트를 덧붙였다.

이어 "브래드 피트는 내 이름을 잘못 발음을 하지 않았다. (내 이름을 발음하기 위해) 연습을 많이 했다는 것을 알 수 있었다"라고 말했다.

