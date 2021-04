"결혼반지 사라졌다" 한 마디에…쓰레기 더미로 '풍덩'

[아시아경제 김봉주 기자] 동료의 결혼반지를 찾아주기 위해 쓰레기 더미에 뛰어든 동료들의 의리가 눈길을 끌고 있다.

23일(현지시간) 주요외신에 따르면, 최근 미국 노스다코타주 비스마르크의 한 은행에 근무하는 트리나 번스 씨는 퇴근할 때 32년간 껴온 결혼반지가 사라졌다는 사실을 깨달았다.

처음에는 대수롭지 않게 생각하고 반지를 끼지 않고 출근했다고 생각했다.

집에 도착해 찾아봤지만 아무리 찾아봐도 반지는 보이지 않았다.

번스 씨는 넓은 은행 안에서 결혼반지를 잃어버린 것을 깨닫고 망연자실했다. 언제 어디서 잃어버렸는지도 모르는 반지를 되찾지 못할 수도 있다고 생각했기 때문이다.

하필 다음 날은 번스 씨가 코로나19 여파로 재택근무를 해야 하는 날이어서 반지를 찾아볼 수도 없었다.

대신 그녀는 동료인 다음 날 출근하는 직장동료 알리사 핸슨에게 전화해 "직장에서 반지를 찾아봐 달라"고 부탁했다.

번스 씨가 32년간 껴온 결혼반지를 분실했다는 소식이 전해지자 은행 동료 직원들은 안타까워하며 앞 다투어 반지 찾기에 나섰다.

모든 쓰레기봉투를 다시 꺼내 하나하나 살피기 시작했고, 한 직원은 쓰레기통 안으로 들어가는 모습까지 보였다.

쓰레기통을 모두 뒤졌지만 반지는 모습을 드러내지 않았다.

하지만 다행히도 반지는 다음날 아침, 은행 주차장을 지나던 한 행인으로부터 발견됐다.

반지는 전날 번스 씨가 차를 세워뒀던 주차 칸 바로 옆에 떨어져 있었다.

결혼반지를 찾았다는 소식에 기뻐하던 번스 씨는 동료들이 자신을 위해 쓰레기통까지 뒤졌다는 사실을 알고 깜짝 놀랐다.

핸슨 씨는 "번스 씨에게 결혼반지가 얼마나 소중한 의미인지 알고 있다. 32년의 추억은 그 무엇으로도 바꿀 수 없다"라고 말했다.

쓰레기통 속으로 뛰어들었던 동료 타이투스 씨도 "아마 이 일로 며칠 동안은 번스 씨를 놀리겠지만, 동료를 돕는 것을 의미한다면 몇 번이든 기꺼이 쓰레기통을 다시 뒤질 생각"이라고 말했다.

번스 씨는 "결혼반지에 얽힌 소중한 추억이 하나 더 생겼다"라면서 고마워했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr