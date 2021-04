'미나리'로 역사 쓴 윤여정에…與 잠룡들 "전 세계가 윤며들었다", "경의 표한다"

'미나리' 윤여정, 韓 최초 아카데미 여우조연상 수상

[아시아경제 허미담 기자] 배우 윤여정(74)이 영화 '미나리'로 한국 배우 최초로 미국 아카데미 연기상을 받은 가운데 26일 여권 대선주자들이 축하인사를 건넸다.

이재명 경기도지사는 이날 자신의 페이스북을 통해 "전 세계가 윤며들었다"고 말하며 윤 씨의 수상을 축하했다.

그는 "한 개인의 수상이지만 우리 모두가 함께 기뻐하는 이유는 이미 수십 년간 윤여정 배우의 진가를 알고 있었기 때문일 것"이라며 "익히 알던 멋진 배우가 해외에서도 인정받으니 내 일처럼 으쓱한 마음"이라고 했다.

이어 "오늘의 수상을 두고 다채로운 의미 부여가 쏟아지겠지만 수상소감에서 그랬듯 그는 '운이 좋았다'며 웃어넘길 것"이라며 "삶에 대한 그 담백한 겸허함이야말로 우리가 윤며들지 않을 수 없는 이유"라고 찬사를 보냈다.

이낙연 전 더불어민주당 대표도 같은 날 페이스북에 글을 올려 "영화 '기생충'에 이어 또 하나 한국 영화사에 남을 쾌거"라고 평가했다.

그는 "그동안 윤여정님은 수많은 작품에서 넓은 스펙트럼을 가진 배우임을 보여줬다"며 "그의 매력은 애써 어른인 척하지 않는 솔직함이라고 한다. 이번에도 할머니 같지 않은 할머니 역을 잘 그려내 세계인의 박수를 받았다"고 말했다.

이어 "코로나19로 어려운 상황임에도 좋은 작품을 만들어 주신 제작진, 출연진 여러분께 경의를 표한다"며 "우리 영화의 힘찬 도약을 응원한다"고 덧붙였다.

정세균 전 국무총리 또한 페이스북을 통해 "윤여정 배우님의 수상을 진심으로 축하한다"며 "예술은 시간과 공간을 초월한다. 문화는 그 나라의 품격이다. 한국 영화를 넘어 한국 문화의 위상이 나날이 커져가고 있다"고 했다.

이어 "윤여정 배우님이 연기로 국격을 드높여 주셨다"라며 "호쾌하고 솔직한 웃음, 우아하고 절제된 몸짓. 윤여정 배우가 표현해 낸 진심이 세계 영화사에 오랫동안 기억될 것"이라고 밝혔다.

앞서 윤 씨는 25일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 유니언 스테이션과 돌비극장에서 열린 제93회 아카데미 시상식에서 영화 '미나리'의 순자 역으로 여우조연상을 수상했다.

이로써 윤 씨는 아카데미에서 연기상을 받은 최초의 한국 배우가 됐다. 아시아 여성 배우로는 '사요나라'(1957)의 우메키 미요시 이후 두 번째로, 64년 만이다.

