文 "윤여정 아카데미 수상 축하…우리 문화·예술 자부심 높여"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 윤여정 배우의 아카데미 여우조연상 수상에 대해 "우리 문화·예술에 대한 자부심을 높였다"며 축하했다.

문 대통령은 26일 오후 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "배우 윤여정 님의 아카데미 여우조연상 수상을 국민과 함께 축하한다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "끊임없는 열정으로 다른 문화 속에서 살아온 분들에게까지 공감을 줬다"며 "연기 인생에 경의를 표한다"고 밝혔다.

또 영화 '기생충'에 이어 "작품성과 연출 능력을 국제적으로 인정받은 영화계의 쾌거"라고 호평하며 "우리 문화·예술에 대한 자부심을 더욱 높여주었고, 무엇보다 코로나로 지친 국민들께 큰 위로가 되었다"고 밝혔다.

문 대통령은 "한국인 최초의 아카데미 여우조연상 수상은 102년 한국 영화사의 역사를 '연기'로 새롭게 썼다는 데에 매우 특별한 의미가 있다"며 "미국 이민 2세인 정이삭 감독, 배우 스티븐 연과 우리 배우들이 함께 일궈낸 쾌거여서 더욱 뜻깊다"고 강조했다.

문 대통령은 영화 '미나리'가 "한 가족의 이민사를 인류 보편의 삶으로 일궈냈고, 사는 곳이 달라도 우리 모두 긴밀하게 연결되어 있다는 것을 확인해주었다"며 "우리들의 할머니, 어머니의 모습을 생생하게 살려낸 윤여정 님의 연기가 너무나 빛났다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr