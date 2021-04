SM그룹, 광역교통망 갖춘 ‘평택역 경남아너스빌 디아트’ 분양

1호선 평택, SRT 지제역, 수원발KTX (예정))까지 멀티 교통망

서울 집값이 고공행진을 보이면서 교통망이 편리한 수도권 아파트로 수요자들의 관심이 집중되고 있다. 특히 고속철도 역이 들어서는 주변으로 대규모 상권을 비롯해 주거, 교육, 편의 등 다양한 기반시설이 함께 조성되는 장점이 부각되면서 인근 지역의 인기가 높다.

이에 분양시장에서도 좋은 성적을 보이고 있다. 지난해 10월 GS건설이 수도권 고속철도 GTX-B 노선이 예정된 남양주에서 분양한 ‘별내자이더스타’는 평균 203대 1의 청약 경쟁률을 보이며 성공적으로 청약을 마쳤다. 수원발 KTX 노선이 예정된 지제역과 가까운 곳에서 분양한 현대엔지니어링 ‘힐스테이트 고덕 센트럴’도 평균 86.67대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.

이 가운데 SM 그룹이 공급 예정인 ‘평택역 경남아너스빌 디아트’는 다양한 교통망을 갖추고 있어 크게 주목 받고 있다. 현재 SRT가 운행 중인 지제역이 가까이 있어 지역 각지로의 신속한 이동이 가능하다. 최근에는 수원발 KTX지제역(2024년 예정), GTX-C노선(평택 연장) 등의 개발호재가 예상되면서 서울 접근성이 더욱 개선될 것으로 기대되고 있다.

또 단지 인근에 있는 지하철 1호선 평택역을 도보로 이용 가능하다. 상행선을 통해 수원까지 약 30분, 구로까지 약 1시간 3분, 영등포까지 약 1시간 8분, 하행선을 통해 천안까지 약 18분, 신창까지 약 42분대로 이동이 가능하다.

‘평택역 경남아너스빌 디아트’는 철도뿐만 아니라 도로교통망도 잘 갖춰져 있다. 안성IC을 이용해 경부고속도로, 평택-제천고속도로로 접근이 편리하여 서울 및 수도권 전역으로 편리하게 이동이 가능하다. 여기에 평택고속터미널도 인접해 있어 서울 및 수도권 어디로든 편리하게 출퇴근할 수 있다.

‘평택역 경남아너스빌 디아트’는 탄탄한 인프라를 바탕으로 원스톱 생활이 가능하다. 통복시장, AK플라자, CGV 등의 쇼핑·문화 시설을 비롯해 평택시청, 병원, 은행, 행정복지센터 등 각종 생활편의시설이 잘 갖춰져 있다. 단지에서 500m 거리에 평택중앙초가 있다. 평택중, 한광고, 시립도서관 등이 가까워 우수한 교육 환경도 갖췄다.

‘평택역 경남아너스빌 디아트’는 친환경 여건도 다양하게 갖췄다. 바로 앞에 통복천이 흐르는 수세권 단지로 벚꽃나무와 다채로운 야생 식물들이 무성한 통복천 산책로를 이용할 수 있다. 덕동산, 매봉산, 모산골 평화공원, 배다리 생태공원 등 다양한 휴식 공간도 인근에 있다.

‘평택역 경남아너스빌 디아트’는 다양한 특화 설계도 적용된다. 오피스텔을 제외한 전 가구가 4베이 판상형으로 설계되고 맞통풍 구조도 적용돼 채광 및 환기가 유리하다.

‘평택역 경남아너스빌 디아트’는 경기도 평택시 통복지구 B-1블럭에 지하 4층~ 지상 47층, 4개동, 아파트 499가구 및 오피스텔 37실 등 총 533가구 규모로 건립된다.

